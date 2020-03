Holec: TOP 09 v karanténě. Starostové ukázali, jak moc je toxická | info.cz

GLOSA PETRA HOLCE | V hnutí STAN jako by si při tvorbě kandidátek pro podzimní krajské volby vzpomněli na slova piráta Jakuba Michálka, který koncem loňského roku poněkud méně přátelsky řekl, že by TOP 09 měla zaniknout, aby „uvolnila potenciál“ ostatních opozičních stran. Starostové coby bývalý koaliční partner TOP 09 totiž „Kalouskovu“ partaj ze svých krajských kandidátek v podstatě eliminovali.

Poslali ji fakticky do karantény. Šéf STAN Vít Rakušan si nad tím sice v rozhovoru pro Aktuálně.cz myje ruce, jak je teď taky v módě, a říká, že nad tím neměl žádnou moc, pravda ale je, že STAN skutečně vyhlásil TOP 09 takřka koaliční karanténu.

Zaprvé proto, že kromě Prahy a středních Čech „topka“ v krajích téměř neexistuje. A zadruhé proto, že jde obecně o mrtvou stranu, jak před časem podotkl například poslanec ODS Marek Benda.

A jeho slova teď ve zmíněném rozhovoru v podstatě potvrdil i Rakušan: „Pokud máme na kandidátce řadu výborných komunálních politiků, tak se nestane, že by nějací voliči nevolili STAN a KDU-ČSL kvůli vzájemné spolupráci. Naopak koalice STAN a TOP 09 by takto nefungovala, řada našich voličů by nám kvůli koalici s TOP 09 hlas nedala,“ řekl na adresu partaje, která hnutí STAN kdysi vynesla do celostátní politiky.

Všechna tři uskupení přitom dnes žijí v podobných kulisách, když ve volebních průzkumech oscilují kolem kritické pětiprocentní hranice, STAN i lidovci ale v krajích ještě celkem žijí. To TOP 09 tady před nadcházejícími volbami není ničím jiným než koulí na noze.

V TOP 09 ovšem moc dobře vědí, že jejich spása vězí právě ve spojení s někým jiným, kdo může bodovat i mimo Prahu. Letošní krajské volby totiž můžou být začátkem definitivního konce strany: po případném debaklu na podzim, kdy se konají i senátní volby, může následovat tvrdá porážka v příštích sněmovních volbách a poté klidně i zánik. Na takovou TOP 09 by totiž zbývalo možná pár minut v českotelevizním Politickém spektru – útěše pro politické trpaslíky.

Ano, Vít Rakušan sice stále udržuje při životě možnost nějaké koalice s TOP 09 v příštích sněmovních volbách, což není nic jiného než pud sebezáchovy, ironií ale je, že straně výše zmíněnou karanténou zároveň pomáhá psát nekrolog. V politice nic nesmrdí hůř než porážka. A mimochodem: pod názvem Spojené síly pro Prahu si STAN s TOP 09 v Praze už přes rok dokazují, jak se k sobě nehodí…