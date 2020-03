Holec: V Česku vypukla rouškománie. Politici by na ní neměli sbírat laciné body | info.cz

A taky se za jejich „deficit“ začali omlouvat. Ironie je, že to celé v rozhovoru DVTV spustil ministr kultury ČSSD Lubomír Zaorálek, do jehož portfolia roušky úplně nespadají. A taky, že to „Zao“ a po něm i premiér udělali až poté, co ministr zdravotnictví ANO Adam Vojtěch oznámil, že do Česka z Rakouska míří náklad 1,4 milionu respirátorů a další roušky jsou na cestě z Číny. A mimochodem: stejně jako v Česku chybí roušky a respirátory téměř v celé Evropě. A to včetně Německa proslulého svým talentem na krizový management „pořádku“.

Hlavní důvod je prostý: nejen Evropa hodila výrobu roušek na Čínu, která jejich vývoz logicky povolila až poté, co koronavir začal nejvíc zabíjet právě v Evropě. Většina bohaté EU, co tak ráda dává Číně lekce z demokracie, se proto nyní pere o laciné čínské roušky! Ale zpět do Česka. Pamatujete ještě na zpěváka Tomáše Kluse, jenž se na Facebooku nedávno moudře rozepsal o tom, abychom nebláznili z nějakého koronaviru? Tak i on teď doma zodpovědně šije roušky a hrdě se tím chlubí na Facebooku.

Roušky i respirátory jsou určitě funkční prevence před šířením koronaviru, a všichni bychom je proto měli na veřejnosti co nejvíc nosit. I když je samozřejmě pravda, že třeba pražská MHD byla na roušku často zralá dávno před koronavirem. Velké dilema ostatně roušky způsobily i pražské koalici. Ta na poslední radě vážně a velmi intenzivně řešila, jestli má na noční „krizovou“ tiskovku vyrazit v rouškách, aby si někdo náhodou špatně nevysvětlil, proč roušky mají všichni politici, když pořád chybí nejen lidem, lékařům i sestrám?

Nakonec sice zvítězily roušky, za které mezitím začaly na sociálních sítích v rámci sebepropagace horovat i různé celebrity, koaličním hlavounům ale přesto nedá spát jedna věc: proč před novináře vyrazil náměstek primátora STAN Petr Hlubuček v nejsilnějším respirátoru a hlavně, kde ho sebral? I primátor Zdeněk Hřib totiž nosí jen doma ušitou roušku, byť nemá černou pirátskou jako kápo strany Ivan Bartoš. „Hřib roušku na rozdíl od Hlubučka aspoň nesebral nikomu, kdo ji opravdu potřebuje,“ řekl mi člen pražské koalice.

V krizových situacích, jakou kvůli šíření koronaviru nyní zažíváme, samozřejmě kromě důvěry lidí ve vládu rozhoduje i symbolismus. A k němu patří i to, když různí „vlivní“ lidé včetně politiků nebo celebrit vyrazí příkladem. Problém je, když se z příkladu stane laciný sběr politických bodů. I když: nemálo politiků by si roušku už nikdy nemělo sundat, nebezpečně nakažliví jsou totiž i bez koronaviru.