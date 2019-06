Holec: V ČSSD by si měli dát bobříka mlčení, jinak se zničí sami | info.cz

KOMENTÁŘ PETRA HOLCE | Těžko říct, jestli to bylo vedrem, pocitem zmaru nebo obojím. Po delší době mlčení se každopádně znovu rozpovídal jinak neviditelný poslanec ČSSD Petr Dolínek, což pro ČSSD nikdy není nejlepší zpráva. A zejména nyní, kdy se po několika volebních debaklech a sjezdech nachází v politickém předpeklí.

„Sociální demokracie může převzít ministerstvo financí, ANO to nezvládá. Paní ministryně Schillerová s panem premiérem hrají nějaké hry, nebo nejsou schopni ty peníze najít. Tak ať to předají nám, my jsme bez problému schopni řídit ministerstvo financí, jsme kompetentní,“ řekl Dolínek serveru Novinky.cz. Reakce na sebe nenechala dlouho čekat. Ovšem ne od ANO, pro které Dolínek není žádný partner, ale od vicepremiéra a šéfa ČSSD Jana Hamáčka.

Ten musel znovu hasit další mediální požár. „Vyjádření pana Dolínka chápu jako nadsázku, rozhodně to není oficiální pozice ČSSD,“ reagoval Hamáček. Proč ne. Ostatně když se rozpovídá někdo jako Dolínek, nikdy fakt nevíte, jestli to myslí vážně nebo jako nadsázku. Problém je, že s podobnými nadsázkami začíná mít problém celá ČSSD, takže nikdo už moc neví, co vlastně chce. Jen den před nadsázkou Dolínka, který si „řekl“ o mocné ministerstvo financí, se totiž pro změnu rozpovídal senátor ČSSD Jiří Dienstbier.

Ten si ale veřejně „neřekl“ o ministerstvo, ale o odchod z vlády, což je de facto opak. Podle Dienstbiera, který se rád chlubí tím, jak chodí demonstrovat proti vlastní vládě, by totiž ČSSD bylo líp v opozici. Těžko říct: strana se právě nachází v tak bídné situaci, že není úplně snadné najít pro ni správné místo útěchy. Protiřečením si ale v Lidovém domě určitě nepomůžou. To spíš naopak. Jednota, podobně jako loajalita, totiž patří mezi hlavní politické měny. A nemusí to samozřejmě být žádná skutečná loajalita. V politice vždy rozhoduje dojem a ne realita, takže úplně stačí, když jednotu aspoň předstíráte.

Jenže v ČSSD už nejsou schopní ani toho. A nepomohlo jim ani vnitrostranické referendum, kde si strana odhlasovala vládní angažmá s ANO a před nímž se všichni trumfovali v tom, jak budou respektovat jeho výsledek. Nerespektují. Dienstbier je jen jedním z několika členů ČSSD, kteří mají nonstop potřebu mluvit o odchodu z vlády. Možná by si proto měli v referendu odhlasovat i bobříka mlčení, když mnozí členové neumějí být loajální ani k vlastní vládě. Protože jak k nim pak mají být loajální voliči?