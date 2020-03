Holec: V ODS vytáhli na Babiše. A rozbrečeli se nad vlastním dílem | info.cz

KOMENTÁŘ PETRA HOLCE | Poslanec ODS Marek Benda si zkusil dát moment pravdy a pro server Echo24 sepsal článek s titulkem „Jak dostat Babiše ze Strakovky“ . V něm zaprvé „brečí“ nad tím, že současný volební systém znevýhodňuje malé strany, když vítězi voleb dává „vítěznou prémii“ a přidává mu poslanecké mandáty. A zadruhé velí ke spojení opozice, protože současné kvarteto pidistran dominantní ANO nikdy neporazí. To jistě ne. Škoda jen, že je obojí dílo hlavně ODS.

„Je jasně patrné, že v našem volebním systému jsou strany mezi 7 a 11 procenty poněkud znevýhodněny oproti volebním výsledkům v čistě poměrném systému a strany mezi 5 až 7 procenty (s malinkým výkyvem KDU-ČSL, daným její odlišnou regionální silou) jsou oslabeny více než o třetinu poslanců. Třetina jejich hlasů je přesměrována k vítězi voleb a ten za ně získá mandáty,“ píše Benda. Škoda jen, že zrovna tenhle „nesmrtelný“ veterán politiky, jenž už v roce 1990 usedl do České národní rady, nějak zapomněl na to, že se o „genocidu“ malých stran zasloužila hlavně jeho vlastní partaj.

Její otec-zakladatel a bývalý premiér i prezident Václav Klaus si totiž velmi záhy všimnul, že se u nás právě kvůli malým stranám v podstatě nedá vládnout, protože na velkých stranách neustále parazitují různí trpaslíci. Klause kdysi ve vládě nejvíc trápili lidovci, kteří si vzájemné koaliční dohody s ODS často vykládali vlastní „boží“ cestou, jež bývá nevyzpytatelná. Navíc už v roce 1996 zjistil, že sice vyhrál volby, přesto ale nesestaví většinovou vládu a nebude proto schopný prosazovat program ODS. Byť jako premiér ponese zodpovědnost za celou koalici.

Takže když v roce 1998 vyhrála volby dalším patem ČSSD, dala hlavu dohromady s ODS a řekly si, že malým stranám, které jim věčně stojí v cestě, prostě pomůžou ze sněmovny. Nebo přinejmenším od moci. Ano, Benda má pravdu, že současný volební systém úplně není „dítětem“ opoziční smlouvy mezi ODS a ČSSD. A taky že obě strany „schválily v roce 2000 de facto systém většinový nebo alespoň s výrazně konsolidačním efektem“, který ovšem v létě 2001 zrušil Ústavní soud a „zbylo z něj jen načítací kvorum pro koalice“.

Ironie je, že „dítě“ opoziční smlouvy ve skutečnosti chtělo malým stranám zkomplikovat život ještě víc než současný nerovný přepočet volebních hlasů na mandáty. De facto většinový systém totiž znamená de facto systém dvou velkých politických stran, což samozřejmě měly být ODS s ČSSD, protože první z nich tehdy ve volbách ještě upřímně neslavila sotva dvanáct procent hlasů, zatímco druhé nehrozil pád do politické divočiny rozkládající se pod sněmovnou. Že se ale časy mění, co?

„Osobně bych byl samozřejmě příznivcem nějaké úpravy volebního zákona, která by více odpovídala ústavnímu požadavku na poměrný systém, ale její prosazení bez případného zásahu Ústavního soudu je zcela nereálné. Hnutí ANO má ve sněmovně spolu se svými ad hoc partnery vždy minimálně blokační menšinu (a želbohu téměř vždy i jasnou většinu) a nemá nejmenší důvod změnu systému podporovat,“ brečí nyní v článku Benda. Tak tohle už je fakt na „Chocholouška“: ODS dnes jen sklízí plody vlastní práce, což se v politice málokdy vyplácí.

Bendovi jako by se ale u klávesnice vůbec vrátil smysl pro dobrý humor, jaký naposled v TV předvedl při legendární obhajobě své řidší diplomky z plzeňských práv. Poslanec ODS nyní píše, že kvůli „vítěznému spojení“ opozice je on sám „například připraven opustit svoji tezi o potřebě zániku TOP 09 jako projektu, který se přežil“. To Benda před časem řekl v podcastu Info.cz Insider a nejen v jeho případě šlo o nečekanou pravdu, jakou politika bohužel moc nezná. Politické dítě Miroslava Kalouska se totiž opravdu přežilo.

Ostatně stejně upřímně se o TOP 09 nedávno rozpovídal i šéf pirátských poslanců Jakub Michálek, který ji vyzval „k zániku“. A když něco takového nezávisle na sobě řeknou dva velikáni politiky... Největší ironie ale je, že Benda teď kvůli porážce Babiše nevymýšlí nějaký vítězný program, co by trumfl, že bude líp. Místo něj jen zkouší udržet v kómatu „přežitou“ stranu, aby prostě ještě jednou sesbírala pár procent hlasů a pomohla zoufalé opozici „dostat Babiše ze Strakovky“.

A pak co? ODS měla v minulosti velký problém vládnout i se dvěma malými stranami, které nebyly zralé na vypadnutí ze sněmovny. Nebo se o tom tehdy aspoň obden nedozvídaly z médií díky předvolebním průzkumům. Teď chce fakt vládnout se třemi pidistranami, co se zoufale kanibalizují kolem pětiprocentní mety? A mimochodem: podobně jako současný volební systém pomohla ODS stvořit i Babiše. O tuhle pravdu se ovšem Benda ve své „úvaze o možném politickém vývoji u nás“ radši ani neotírá.