Holec: Ven z doupěte hadů a šakalů! Okamura přešel na silnější saké | info.cz

Kápo SPD očividně přešel na silnějí saké, protože „hady a šakaly“ dosud v Bruselu neviděl. Ze zvířat měl vždycky nejradši prasata, která jsme podle něj měli venčit u mešit, abychom ukázali Alláhovi. Ale změna je život! I když vlastně jak která. Neexistuje dnes lepší způsob, jak se ekonomicky úplně zničit, než právě změnou jménem czexit. I měsíc bez hospod vedle toho vypadá jako obyčejný detox. Jsme malá exportní ekonomika a do EU vyvážíme téměř 85 procent zboží. A skoro třetina z toho jsou auta, jejichž výroba současně představuje desetinu českého HDP a práci pro desítky tisíc lidí.

Czexit by se v tomto ohledu nápadně podobal brexitu, kde právě automobilky byly první, kdo začal kvůli odchodu Británie z EU připravovat svůj odchod z Británie. Investice automobilek v zemi klesly o 70 procent. Okamuru to samozřejmě netíží, k ruce má jako obvykle svá „alternativní emotivní fakta“.

Nejde ale pochopitelně jen o auta. „Zapojení České republiky do vnitřního trhu Evropské unie mělo na český zahraniční obchod významný vliv. Zahraniční bilance se zbožím dosahovala ve většině let po vstupu kladného salda, v roce 2018 to bylo 123,5 miliard korun,“ konstatuje například Český statistický úřad. A to má Británie ve srovnání s Českem aspoň tu výhodu, že je globálním finančním centrem a služby tvoří zhruba 80 procent ekonomiky, zatímco u nás je to výrazně méně.

Okamura není úplně nejrafinovanější politik, vidíte skrze něj podobně „křišťálově čistě“ jako kdysi skrze nebožtíka Stanislava Grosse. K našemu odchodu z „doupěte hadů a šakalů“ znovu zavelel právě teď, protože především šéfka Evropské komise Ursula von der Leyenová koronavir fakt nezvládla, čímž nejvíc nahrála právě všem populistům.

Nejdřív některé země (Česko) kritizovala za uzavírání státních hranic, načež teď je (opět Česko) pro změnu kritizuje za to, že některá opatření uvolňují. Mezitím stihla německému Bildu říct, že se spletla a nákazu podcenila. Ve štábu SPD při svém tažení proti EU už dlouho neměli tak silného spojence, jako je von der Leyenová. Jak víme, hodně Okamurových kádrů nechce „zabrušovat“ do veřejných vystoupení, aby z nich poté zase nemuseli „vybrušovat“. Šéfka Evropské komise tohle kolo perfektně odmakala za ně.