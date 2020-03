Holec: Vláda „zavírá“ hranice. Kdy zavře i Zemanův Hrad? | info.cz

Zemanovu cestu řešili ve středu i nejvyšší ústavní činitelé a nic moc jako obvykle nevyřešili. Prezident si totiž nejspíš řekl, že když je nejvyšší ústavní činitel, nebude mu přece nějaký plebs z vlády a parlamentu radit, co má dělat. Je sice ve věku, kdy koronavirus celkem zabíjí, zřejmě se ale rozhodl, že v kritické ekonomické době, kdy vláda vymýšlí, jak finančně pomoct podnikatelům, on svou cestou do Číny naopak podpoří státní aerolinky. Ano, Zeman byl vždycky neortodoxní politik, co nikdy nejde s davem!

A mimochodem: vsadím se, že když si z něj Číňani vystřelili s údajnými českými investicemi i před koronavirem, který u nich doma téměř zastavil výrobu, teď k nám určitě pošlou celý svůj rozpočet! A zvlášť, když to tam před Zemanem jel vyjednávat i Nejedlý, který na Hradě už sedm let oficiálně neexistuje, aby mohl obcházet všechny možné předpisy. A vlastně i prezidenta, jenž stále ještě neztratil slabost pro naslouchání hlasu lidu, co politikům dodává moc.

„Já mu vynadám, jakmile ho uvidím, ale vynadám jemu a vynadám mu do očí,“ řekl Zeman na adresu Nejedlého v televizi Nova. Být jím, držím se při tom v bezpečné vzdálenosti a na pusu si nasadím roušku, jen pro jistotu. Prezident ale svého poradce nejspíš ještě neviděl. Zatímco totiž Zeman už téměř permanentně „regeneruje“ v Lánech, brázdí Nejedlý ve svém terénním mercedesu Prahu, chodí do restaurací a ještě při tom parkuje, jako by na něj kromě karantény neplatily ani žádné dopravní předpisy.

Fotograf Aktuálně.cz ho vyfotografoval, jak v Karlíně parkuje na žluté čáře těsně před přechodem, zatímco v Celnici, kam vyrazil do populární asijské restaurace (nejspíš se udržuje v asijském módu), pro změnu auto nechal na bílých pruzích. Tenhle jeho vztyčený prostředník veřejnosti prý už řeší policie. Možná ale Nejedlý prostě jen vyslyšel slova svého moudrého šéfa. „Chtěl bych vyzvat, abychom si především zachovali chladnou hlavu. Protože nejhorší, co by nás mohlo potkat, je strach. Strach oslabuje,“ řekl Zeman na Hradě při oslavě sedmiletého výročí své inaugurace.

Ano, to jistě. A moc pro změnu korumpuje, zatímco ta neoficiální bez odpovědnosti korumpuje dvojnásobně. Vláda kvůli koronaviru lidi zbavuje běžných osobních svobod a mnozí podnikatelé řeší, jak kvůli šíření nákazy přežít, a prezidentův první muž na to vše z vysoka... Víte co. „Již není na co čekat, vláda by dnes měla rozhodnout o vyhlášení nouzového stavu,“ napsal na Twitteru před čtvrtečním zasedáním vlády ministr vnitra Jan Hamáček. Měl by se týkat hlavně Pražského hradu.