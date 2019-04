Holec: Volím Soukupa, bude sranda | info.cz

GLOSA PETRA HOLCE | Dřív nebo později se to muselo stát. Jaromír Soukup, majitel TV Barrandov a pravděpodobně nejhorší televizní moderátor po Honzovi Musilovi, ze své televize vlastními pořady vytlačil i majora Zemana, což je co říct. I TV obrazovka, ráj všech egomaniaků, mu ale nakonec byla malá a už neměl kam expandovat. Po nedávném startu politického hnutí se skromným, nikterak sebestředným názvem List Jaromíra Soukupa teď proto oznámil kandidaturu na prezidenta v roce 2023.

Soukup to udělal „stylově“ i na Twitteru, snad po vzoru Donalda Trumpa, jehož do prezidentského křesla katapultoval mimo jiné vlastní TV pořad. Taky ale trochu neoriginálně, když se – stejně jako většina našich politiků – oháněl tím, že ve vzduchu vycítil naši podporu. „Když jsem viděl tu velkou podporu ze strany veřejnosti, tak jsem přemýšlel, že to stojí za zvážení. A rozhodl jsem se, že to v tom roce 2023 opravdu zkusím,” stojí na sociální síti.

"Když jsem viděl tu velkou podporu ze strany veřejnosti, tak jsem přemýšlel, že to stojí za zvážení. A rozhodl jsem se, že to v tom roce 2023 opravdu zkusím." JAROMÍR SOUKUP OZNÁMIL KANDIDATURU NA PREZIDENTA ČR! pic.twitter.com/bpSzhnVmRq — TV Barrandov (@TBarrandov) 16. dubna 2019

Tak určitě! Jeho kandidatura visela ve vzduchu už delší dobu, pohrával si s ní podobně jako s hláškami ve svých pořadech, v nichž tak rád rozdává radost. „Když vidím docela slušnou podporu ve výzkumech, vysokou známost mého jména, skoro 90 procent, a poměrně málo lidí, zhruba jen okolo deseti procent, kteří mě opravdu nemusí, tak o tom uvažuji,“ řekl Soukup už před časem. Těžko říct, z jakých průzkumů čerpá. Možná se i on inspiruje Winstonem Churchillem a taky věří jen těm, co si sám cinkne podobně jako interpretace „informací“ ve svých pořadech.

Bůhví, jak to s tou podporou je. Faktem totiž je, že Soukupovy pořady, všechny jeho zprávy, arény i duely, Českem neotřásají, i když se nám on sám setrvale snaží namluvit opak. Teď nám ale aspoň odpověděl na jedinou důležitou otázku, a sice proč to všechno v televizi dělá? Proč se takhle zesměšňuje? Zatím jsme si mohli myslet, že i na padesátiletého podnikatele prostě jen padla zlá krize středního věku a muselo to všechno ven. To se stává. A mívá to i mnohem nebezpečnější projevy než být nonstop plný sám sebe ve vlastní TV.

Teď už ale víme, že to všechno Soukup dělal proto, aby se dostal na Pražský hrad, když mu to kdysi ve Sněmovně nevyšlo se Zelenými, které různě rozkládal a finančně podporoval. Má proto můj hlas. Miloš Zeman, jímž se Soukup tolik inspiruje, totiž přestává bavit. Nikde žádné nové bonmoty, které by stály za to. Pražský hrad potřebuje nový impuls a právě Soukup by mu ho mohl dát. Jen doufám, že si do nejvyššího úřadu v zemi případně přivede jako svého „Ovčáčka“ Honzu Musila. To už bychom nebrečeli jen občas, ale nonstop a všichni.