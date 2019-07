Holec: Volte Hilšera, nenechá si do toho kecat! Ještě že má Zemana a Čínu | info.cz

A pravda, ještě je tu ústavní žaloba na prezidenta Miloše Zemana nebo brek kvůli Číně. Vlastně lze říct, že kdyby Hilšer neměl Zemana, soupeře z prezidentské volby, který za sebou táhne i ono téma Číny, tak by v podstatě neexistoval. Po delší době totiž vstal z „mrtvých“ právě kvůli senátorské ústavní žalobě. Jako by se jen znovu toužil dostat do médií, z nichž po volbách vypadl stejně rychle, jako se předtím stal jejich senzací.

Ani v Česku, kde si Zeman vykládá Ústavu jako po lahvi slivovice, se prezident nežaluje každý den. Člověk by proto od každého senátora čekal nějaký pádný argument. Ostatně do Senátu můžete kandidovat až ve čtyřiceti letech, místo politického důchodu to původně měla být jakási „rada moudrých“, tak to snad není přehnaný požadavek. V rozhovoru pro Český rozhlas Plus ale Hilšer „moudře“ řekl, že vlastně ani neví, jestli Zeman Ústavu porušuje. To prý musí posoudit Ústavní soud.

Ano, to jistě. Problém je, že senátní žaloba na Zemana k Ústavnímu soudu nejspíš nikdy nedojde, protože neprojde současnou, k Hradu vstřícnou sněmovnou, která by s ní musela vyslovit souhlas. Ale dveře do médií otevírá spolehlivě. Hilšer říká, že ji podepsal, protože mu prý píší lidi, že je Zeman štve. A sakra! Lidi kdysi politikům taky psali, aby někoho pověsili, a oni to i udělali...

Sledování porna „vyprodukuje“ stejně emisí jako celé Česko

Mě by spíš zajímalo, co se stalo s hnutím Marek Hilšer do Senátu? V jeho čele Hilšer kandidoval, díky čemuž teď neviditelně „úřaduje“ v horní parlamentní komoře. Hnutí samozřejmě tvořili členové jeho volebního štábu a Hilšer sliboval, že se z „virtuálního“ spolku stane i něco skutečného – snad aby to nevypadalo úplně hloupě. Přece jen měl být mladou nadějí naší politiky, takže to nemůže dělat stejně jako staří šíbři, ne? A teď nikde nic!

Virtuální hnutí se v neviditelnosti scvrklo do „polomrtvé“ webové stránky volimmarka.cz, která se prezentuje jako dočasný web Hilšerova hnutí. A web marekhilser.cz pro změnu Hilšera prezentuje ještě jako kandidáta do Senátu a z loňského podzimu jsou i poslední blogy na této stránce.

Hilšerovým heslem v prezidentské volbě bylo „Budoucnost je na nás“. Teď se zdá, že to celé Hilšer dělal jen pro svou vlastní budoucnost a Senát bere jen jako štědře placenou „chráněnou dílnu“ před svou další kandidaturou na prezidenta. Ostatně stejně jako Drahoš, další „naděje“ tuzemské politiky.