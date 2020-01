Holec: Vondra, Němcová, Kalousek. Pravici stihla personální mrtvice, s níž nikdy nevyhraje | info.cz

KOMENTÁŘ PETRA HOLCE | Bývalý vicepremiér, ministr obrany i zahraničí a místopředseda ODS Alexandr Vondra byl několik let politicky mrtvý muž, ostatně sám kdysi rezignoval se slovy, že ztratil „důvěru veřejnosti“. Jenže loni nečekaně uspěl ve volbách do Evropského parlamentu, když díky preferenčním hlasům skočil z konce kandidátky rovnou do Bruselu, a teď proto ohlásil comeback: na lednovém sněmu ODS se chce znovu stát jejím místopředsedou.

Nic proti Vondrovi. Někdejší politické dítě Václava Havla sice dnes připomíná Ježíše, zapomeňte ale na nastavování tváře dalším fackám „tábora dobra“. Vondra se do nálady voličů slušně trefil se svým konzervativním realismem, který bojuje nejen s ekofanatismem Grety Thunbergové. Svým comebackem do vedení ODS nicméně dokazuje personální bídu své mateřské strany, která si mimochodem v lednu už počtvrté a bez vážného protikandidáta do svého čela zřejmě zvolí Petra Fialu. A to přesto, že už delší dobu stagnuje.

Vondra v tom ovšem v ODS není sám, personální „mrtvici“ strany nyní nejspíš vycítila i Miroslava Němcová. Ano, i bývalá místopředsedkyně ODS se sklony k breku v kritických momentech se znovu chce stát její místopředsedkyní. Což je samozřejmě ironie, protože málokdo měl v politice tak dlouhý kariérní „oblouk“ jako právě Němcová, kterou politického vrcholu ušetřil Fiala, když ji po sedmiprocentním volebním debaklu ODS ve sněmovních volbách 2013 porazil v klání o šéfa strany.

Němcová, volební lídryně strany v jejích nejhorších volbách, to tehdy nemohla pochopit: za své epické služby čekala vděk a ne konec. Šéfkou strany se chtěla stát už v roce 2002, neúspěšně několikrát kandidovala i na místopředsedkyni ODS a nějaký čas si užívala i přední místo v žebříčku osobní politické hitparády. Pak ale přišel logický začátek konce nekonečné kariéry. Problém nejen pro ODS je, že někteří politici první polistopadové politické generace pořád nemůžou skončit. Pořád nechápou, že stejně jako sportovci mají i oni jen omezený čas, než je z nich prošlé zboží. Nakonec i Jaromír Jágr se teď vrátil do Kladna místo do NHL.

I navzdory zmrtvýchvstání ODS je tradiční pravicová opozice stále v troskách. Voliče, které ODS posbírala po svém volebním výprasku, totiž bohatě poztrácela TOP 09, jíž v pětiprocentním kómatu úspěšně sekundují lidovci. Fiala byl určitě správný muž, co se ve správný čas ocitl na správném místě, když kmotrovstvím zdecimované ODS dodal punc nudné solidnosti. Místo mávání tučným paklem pětistovek, co zmizely z veřejných zakázek, citoval večer v baru Disraeliho. Chvíli to dokonce i fungovalo.

Jenže poslední dobou straně už nic moc nepřidává, jak ukazují jeho osobní i volební preference ODS. Problém je, že místo aby za sebou táhl nové tváře, pro které se voliči můžou znovu nadchnout, vracejí se do čela strany tváře staré. Recyklace použitého materiálu snad šetří planetu, v politice ale nikdy nefunguje. Všichni premiéři i ministři, co se po svém konci pokusili o comeback, skončili v slzách.

Ostatně podívejte se na Miroslava Kalouska. Bývalý šéf TOP 09 je sice suverénně nejméně populární politik, pořád ale taky nemůže skončit. Dokonce spíš naopak: nejenže stále zůstává toxicky viditelným šéfem poslanců strany, navíc ale ještě kolem sebe drží mlhu možné budoucí kandidatury i návratu do čela TOP 09. A to už léta vypráví, že svým působením v politice vlastně přináší osobní oběť. Co takhle konečně zkusit cestu na pracák, co tam mají?

V politice primárně nerozhodují programy, ale ti, co je nesou do voleb. Naposled to všem znovu ukázal britský premiér Boris Johnson, když drtivě vyhrál volby s téměř stejným programem, s jakým je dva roky předtím napůl prohrála jeho předchůdkyně Theresa Mayová. Opozice stále nikoho takového nemá a návrat či přežívání starých kádrů jen dokazuje, že se vydala opačným směrem. Je to zhruba stejné, jako kdyby dnes Škoda poslala na jarní autosalony Felicii, protože v roce 1994 lidi potěšila posilovačem řízení.