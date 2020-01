Holec: Vondráčkův hackathon ukázal, jak nedělat státní zakázky | info.cz

Všichni jsme viděli, jak nedělat státní zakázky. A to platí z obou stran. Účastníci hackathonu sice téměř udělali, co plánovali, a výsledek své práce ukázali, ale fakt to není tak jednoduché, že by za víkend a zadarmo spustili skutečný nový a plně fungující e-shop. Takhle „cinknutá“ ta zakázka zase nebyla, byť vám o její ceně řekne zhruba vše, co jste nechtěli vědět, fakt, že od ní firma Asseco Central Europe klidně jen tak odstoupila a nic za to nechce. 400 milionů se normálně nenechává ležet na chodníku, pokud to nesmrdí zlým průšvihem…

„K uvedenému kroku nás vedla skutečnost, že bylo vážně poškozeno jméno naší společnosti,“ uvedla firma minulý týden. Ano, její jméno si nejspíš pobude nějaký čas na black listu, než projde detoxem. A s ním i jména Státního fondu dopravní infrastrukury (SFDI), který zakázku zadával, jeho téměř neodvolatelného ředitele Zbyňka Hořelici i všech politiků sedících v dozorčí radě SFDI, kteří předražený e-shop najednou neznají. Zmlknul dokonce i Zbyněk Stanjura, místopředseda rady SFDI a první místopředseda ODS.

Společnost jim samozřejmě dělá nyní už exministr dopravy a obhájce zakázky Vladimír Kremlík, z kterého e-shop udělal zdatného komika, co svou radost jen rozdával na špatném místě. Zatímco jeho dosavadní šéf Andrej Babiš se rozverně fotí do svého „nedělního hlášení“ a akci programátorů si náramně pochvaluje, takže elegantně dává od průšvihu vlastní vlády ruce pryč a ještě sbírá body.

Na veřejné zakázky se teď díky svému hackathonu klidně může těšit třeba Vondráček, který už s nimi má bohaté zkušenosti. Jeho firmy za peníze „makají“ pro CzechTourism, Prahu nebo Brno, z nějž má za téměř 50 milionů korun udělat rostoucí region, který láká lidi z ciziny.

A mimochodem: stejně jako on shodíte v podstatě každou veřejnou zakázku. Nažeňte víkendové „programátory-dobrovolníky“ i na jiné případy a e-shop na elektronické dálniční známky možná ještě bude vypadat jako velké šetření veřejných peněz. Ostatně zeptejte se třeba ministryně práce a sociálních věcí Jany Maláčové, která chce na nový IT systém vyplácení sociálních dávek navíc 800 milionů korun...

A všechno to dobře ví i Vondráček. „Víte, tohle bylo gesto. Samozřejmě, takhle se normálně fungovat nedá. Abych byl upřímný, že bychom zítra na tom začali opravdu prodávat dálniční známky v rozsahu sedm miliard, to bych si já netroufnul,“ přiznal v rozhovoru pro Novinky. I tak to určitě stálo za to. Jen doufejme, že novou zakázku na e-shop nakonec nedostane právě on. To by nebylo hezké gesto.