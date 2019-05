Holec: Všichni pátrají po zprávě Benešové, ale všichni už ji dávno četli | info.cz

Pro turisty jsme možná „zemí příběhů“, pro média jsme ale určitě „zemí zpráv“. Ta od Benešové dokonce pronikla i na stůl nedělní debaty ČT Václava Moravce, kde se po ní zoufale pídili šéf ČSSD a vicepremiér Jan Hamáček a taky kápo Pirátů Ivan Bartoš. Takže na ní nejspíš něco bude, když se k ní zatím nedostali ani „kluci“ z Pirátů. Ti totiž vše považují za své a rádi si to taky berou, samozřejmě jen kvůli veřejné transparentnosti.

„Zajímalo by mě, kdo to má, jestli tu zprávu má Hrad, nebo vláda. Máme vyjádření od tří subjektů, které tu zprávu mají mít, a ten dokument nemáme,“ zoufal si v ČT Bartoš. Tak tohle už je na top cirkusové číslo, jeho trik zná jen kouzelník a nic netuší ani jeho asistentka! Jen už jsme ho všichni xkrát viděli a to včetně Bartoše. Hlavně opoziční politici teď samozřejmě po zprávě Benešové touží, protože objednávkou na své trestní stíhání kvůli Čapímu hnízdu se hájí premiér a šéf ANO Andrej Babiš, jenž v tom vůbec není originální.

Třeba v ODS by si mohli vzpomenout třeba na trestní stíhání supergurua Věcí veřejných Víta Bárty nebo jejich někdejšího českobudějovického primátora Juraje Thomy. U lidovců zase na trestní stíhání jejich exšéfa a vicepremiéra Jiřího Čunka. A co takhle v partě jménem STAN? To už snad zapomněli na svého souzeného libereckého hejtmana Martina Půtu? Ano, právě tihle všichni i další neviditelní jsou totiž průkopníci „objednaných trestních stíhání“. A s výjimkou stále souzného Půty i důkazem, že to u nás s trestním stíháním politiků skutečně často hodně „smrdí“.

Čunka jeho údajná úplatkářská aféra, jež byla záhy po jeho odstoupení z funkce ministra zastavena, nadobro vrátila z velké pražské politiky domů do Vsetína, kde si dodnes užívá nebývalou popularitu. Bártu, jenž své působení ve vládě s ODS a TOP 09 pojal nebezpečně napoleonsky a coby ministr dopravy označil na ministerstvu některé politiky i kmotry ODS za „nežádoucí osoby“, obvinili z korupce dva poslanci VV, Kristýna Kočí a Jaroslav Škárka. Bárta kvůli tomu padl coby ministr, byl souzen a osvobozen. Nakonec policie začala kvůli jeho křivému obvinění vyšetřovat Kočí se Škárkou.

Thomu začali trestně stíhat záhy poté, co odešel z ODS, vyhrál volby s místním sdružením a stal se znovu českobudějovickým primátorem. Soud ho nakonec zprostil viny. Půtu, bývalého šéfa STAN, jenž si ze svého trestního stíhání udělal hlavní téma krajských voleb v roce 2016, které coby lídr STAN suverénně vyhrál, nedávno řekl: „Důkazy, které jsou v tom spisu obsaženy, jsou využívány výlučně v neprospěch obžalovaného. Tím hlavním cílem je moje odstranění z politiky, z veřejného života, koneckonců i osobní a ekonomická likvidace.“

Tohle vše samozřejmě neznamená, že se policie mnohdy v politických kauzách i trefí. David Rath sice pořád ještě ordinuje na svobodě, protože vyzrál ve slušného herce hodného velké role tragéda v Národním, alespoň ho ale policie místo vína chytila s krabicí plnou milionů. Jen tu bohužel máme až moc prominentních politických případů, které ukazují na objednávku: když byl někdo na obtíž, přišlo prostě ve správný moment policejní „kompro“ a byl politicky konec, ať už kauza nakonec de iure dopadla jakkoli. Takže kdo teď potřebuje nějakou zprávu Benešové?