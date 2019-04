Holec: Z Feriho šarvátky je mediální kýč. Reakce by dojaly i diváky Honzy Musila | info.cz

GLOSA PETRA HOLCE | Jaká ironie: koncem loňského roku zařadil respektovaný server Politico nejmladšího českého poslance Dominika Feriho z TOP 09 do svého žebříčku 28 osobností z 28 zemí, které podle něj máme letos sledovat. Můžou prý v nadcházejících letech změnit „tvář své země nebo celé Evropské unie“. Teď tedy Feriho sledujeme, jen trochu jinak: šarvátka na moravském koštu vín se zvrhla v mediální kýč, kterému několik dní musí přihlížet celé Česko.

Poslance TOP 09 napadli v neděli dva muži v Boršicích na Uherskohradišťsku. Dostal několik ran pěstí a (zatím neznámo jak) utrpěl menší řeznou ránu na zádech. Feri oba dotyčné vyfotil, policie vše šetří. Tolik stručná připomínka faktů. Teprve uvidíme, co zaznělo, kolik se vypilo a zda motivem bylo, že se „synovi nelíbilo, co Feri rozesílá po Facebooku,“ jak Seznam Zprávám řekl otec útočníka.

Mediální stopa

Bývalý poslanec TOP 09 František Laudát před časem označil Feriho v pořadu Štrunc! za „pozéra“ a nejspíš nebyl daleko od pravdy: Feri si ozvěny útoku pořádně užil, když si neodpustil nezbytná pohotová selfíčka a fotky, jež záhy zahltily web. Určitě to vejde do análů politického marketingu. Takhle se dnes dělá moderní instantní zpravodajství!

Napadání a mlácení poslanců samozřejmě nepatří ani na moravské vinné košty, jsme přece pořád v srdci Evropy. Taky bychom ale z vinné šarvátky neměli dělat konec demokracie v Česku, jak to činí mnozí politici. Ti se na sociálních sítích hned začali trumfovat v tak plačtivých „kondolencích“ Ferimu, že by to položilo i otrkané publikum Nebezpečných vztahů na Barrandově. Něco takového totiž nesvede ani moderátor Honza Musil, televizní král slz.

„Útok na všechny“

Třeba senátor a neúspěšný prezidentský kandidát Pavel Fischer kvůli tomu přispěl na Twitter hned dvakrát krátce po sobě. Nejdřív napsal, že „Velikonoční útok na Dominika Feriho považuje za velmi vážné ohrožení svobody v naší zemi.“ Načež ještě přidal: „Napadení kohokoliv je nepřijatelné, zato fyzický útok na volené zástupce občanů je útokem na všechny. Postrádám jednoznačnou reakci premiéra a vyzývám ho, aby veřejně vystoupil.“

Fakt? Premiér Andrej Babiš útok odsoudil stejně jako ostatní politici, ale veřejné vystoupení? A k čemu? K fotce s proříznutou košilí? Policie incident šetří a jak právě politici jako Fischer rádi říkají, jiní politici by jí neměli fušovat do práce. Protože pak skutečně půjde o ohrožení svobody v naší zemi.

A mimochodem – hlavně pro Fischera: jsou snad poslanci a senátoři něco víc, že jejich fyzické napadení je „útokem na všechny“? Ani náznakem nechci daný incident zpochybňovat, ale nazývejme věci pravými jmény – bez hysterie a ukvapených závěrů. A nedělejme z něj národní tragédii.