Holec: Z „trucuzavírky“ je budovatelská fraška. Hřiba s Čižinským dohnala nenáviděná auta | info.cz

KOMENTÁŘ PETRA HOLCE | Piráti i Praha sobě nenávidí auta, o tom žádná. I proto nedávno řidičům nonstop zavřeli jeden pruh části Smetanova nábřeží. Museli se prostě na magistrátu do něčeho pustit, jak poté napsal na svůj facebook šéf Prahy sobě Jan Čižinský. Teď se jim to vrátilo. Lidi, kteří bydlí v ulicích za Smetanovým nábřežím, kam uzavírka nahnala řidiče, si logicky stěžovali na hluk. Auta se proto tento týden na nábřeží vrátí, zatím ovšem jen v noci.

O pražské koalici vám to řekne asi vše, co jste nikdy nechtěli vědět. Ano, Čižinský s pirátským primátorem Zdeňkem Hřibem se klidně mohli zeptat Prahy 1, které tohle všechno způsobili a která s uzavírkou nesouhlasila stejně jako koaliční Spojené síly pro Prahu, to ale samozřejmě není jejich styl. Nejdřív prostě musí něco udělat a až pak se uvidí. Navíc koalice z Prahy 1 tady nedávno pomohla od starostovské funkce bratrovi Čižinského Pavlovi, a šéf Prahy sobě podobné věci určitě nezapomíná.

Člen magistrátní koalice za Spojené síly pro Prahu mi po uzavírce nábřeží řekl, že se sem auta nejspíš brzy vrátí, Čižinský s Hřibem to ovšem budou dělat postupně, aby nebyli za úplné pitomce. Teď tedy možná vidíme začátek konce, když se auta na nábřeží zatím vracejí od 22 do 6 hodin. Řekněme, že je to jako známý zvon z anglických hospod, který před zavíračkou oznamoval poslední drink. Jakmile se nábřežím znovu rozjedou auta, je prostě nejvyšší čas jít domů, kdyby náhodou restauratéři nechtěli ještě zavřít a noční starosta dohlížející na pořádek nikde...

Ne, není to legrace. Připomíná to sice televizní politickou satiru, pro nás Pražany je to ale už rok a půl trvání téhle koalice „nadlidí“ z Pirátů a Prahy sobě realita. Jestli si ale myslíte, že si oni coby pachatelé toho všeho připadají jako pitomci, tak se bohužel pletete. Právě trumfování se v nejhorších nápadech teď na magistrátu frčí, protože mladé kádry z Pirátů a Prahy sobě se chovají stejně budovatelsky jako kdysi komunisti: dáte na schůzi hlavy dohromady, něco vymyslíte, hned to nadšeně uděláte a terpve pak se uvidí. A když to náhodou nebude fungovat? No a co: do dalších voleb zbývá ještě dva a půl roku.

Piráti a Praha sobě navíc můžou zůstat klidní. Nejhůř z toho všeho jako obvykle vycházejí Spojené síly, které byly proti uzavírce nábřeží, jako obvykle ale byla jejich účast v koalici k ničemu. Takže se k tomu všemu staví stejně i nyní. Kvůli situaci v Praze znovu zasedl krajský výbor pražské TOP 09, jejíž šéf Jiří Pospíšil vedl Spojené síly do posledních voleb, a přišel s tímhle: „Krajský výbor TOP 09 Praha považuje uzavírku části Smetanova nábřeží za ukvapené rozhodnutí, které bylo učiněno bez řádné diskuze v rámci koalice a s dotčenými městskými částmi...“

Pamatujete ještě na scénku z Farga, kde jeden ze zločinců láduje svého komplice do dřevořezu? Tak právě tu asi nejvíc připomíná situace v koalici, kde Piráti s Prahou sobě permanentnně ládují do svého „dřevořezu“ nejen TOP 09, ale celé Spojené síly. I kvůli „trucuzavírce“ Smetanova nábřeží se sice tento čtvrtek koná mimořádné pražské zastupitelstvo, to se ale jako obvykle sejde jen kvůli novinovým titulkům. Koalice znovu přežije, protože ji opozice chce nechat, aby se nejen svými „uzavírkami“ zničila sama.

Chudák Pospíšil, bývalý místopředseda ODS a předseda TOP 09. Do koalice s Hřibem a Čižinským šel jako protřelý politický matador, co klidně vymění i vlastní partaj, když se chce uklidit do Bruselu. A teď je obden za pitomce, když se pořád musí distancovat od kroků vlastní koalice. A nejen to. Voličům Pirátů a Prahy sobě průšvihy koalice nejspíš nevadí, „budování“ nové a lepší Prahy tímto stylem jim přijde normální. Voliči Spojených sil si ale určitě říkají, že tohle přece určitě nevolili.