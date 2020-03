Holec: Zeman konečně promluví k národu. Tomuto by se měl věnovat | info.cz

KOMENTÁŘ PETRA HOLCE | Prezident Miloš Zeman se rád stylizuje do role starého moudrého monarchy, co z nebezpečné výšky Pražského hradu trousí rozumy. Teď málem promeškal svůj neopakovatelný moment: kdy jindy než na vrcholu (doufejme!) globální i národní krize kvůli pandemii koronaviru má k národu promluvit politik, který už nemusí lhát a zastírat skutečný stav věcí, protože už nebude kandidovat? Tady je pár námětů, co by mohl zmínit a připomenout.

Čas na „moudré“ slovo dávno nazrál: příměří mezi vládou a opozicí vzalo tradičně rychle za své a politici, kteří opakovali, že „musíme táhnout za jeden provaz“ se rychle vrátili do permanentní předvolební kampaně, která tak nepřeje důvěře lidí v politiky. Jenže právě na důvěře stojí úspěch všech těch drakonických opatření, jimiž nás vláda v našem vlastním zájmu zbavuje běžných práv a svobod a která stále tak rádi porušujeme, i když nakažených koronavirem pořád přibývá. Zeman by proto měl promluvit k premiérovi, vládě, opozici, novinářům i veřejnosti. Ti všichni totiž přispívají k tomu, že si někteří spoluobčané dodnes myslí, že do Česka vtrhla běžná březnová rýmička a že karanténa znamená pivní mejdan.

Premiér

Andrej Babiš prožívá životní moment své politické kariéry. Svůj vstup – nebo spíš vlet – do politiky perfektně načasoval do doby, kdy skončila dlouhá ekonomická recese a naopak zavládl rekordně dlouhý a nebývalý hospodářský růst. Tohle je jeho první vážná krize, která umí „udělat“ i navždy pohřbít politiky. Připomeňme si: „Já bych řekl, že Praha není ohrožena. Situace je, bych řekl, nadmíru výtečná. Všechny orgány pracují, jak mají. Tak přiteče víc kubíků,“ ujistil lidi v roce 2002 někdejší pražský primátor ODS Igor Němec, než značná část města zmizela pod vodou a on na politickém hřbitově.

Babiš nemusí být až takhle v klidu, jeden Igor Němec bohatě stačil. Taky to ale nemusí zbytečně přehánět. Slova o tom, že jsme ve válce, nyní určitě nikdo nepotřebuje. Ostatně karanténní Česko nepřipomíná Sýrii ani Donbas, ale spíš víkendové lázeňské město. Krize většinou dělají lídry z těch politiků, kteří si i v krizových momentech dokáží udržet rozvahu a chladnou hlavu. Právě ta totiž v těžkých chvílích lidem dodává důvěru v jejich lídry.

Vláda

Za jeden provaz by měla i dál táhnout aspoň vláda. ANO i ČSSD by si proto měly odpustit zbytečně spontánní sóloakce, i když se perou o podobné voliče. Třeba vicepremiér a ministr vnitra ČSSD Jan Hamáček, jemuž teď kromě manažerských schopností dopřál živou vodu i slavný červený svetr, by se měl zdržet slov o tom, že chtěl sám něco „zakazovat“ dřív než vláda. I kdyby to byla pravda, právě vláda teď potřebuje působit jednotně a kompetentně.

Opozice

Na začátku epidemie si opozice správně vyhodnotila, že se jí v rámci pudu sebezáchovy vyplatí podporovat vládu, a to včetně nenáviděného Babiše. Brzy si ale zase nemohla pomoci a prostě se vrátila do předkoronavirového módu, kdy šla vládě a hlavně Babišovi po krku hůř než Jiří Paroubek někdejšímu premiérovi Mirku Topolánkovi. Ne že by opozice samozřejmě neměla i dál dohlížet na to, jestli se vláda náhodou nezbláznila, jenže její přechod od táhnutí za jeden k táhnutí za dva provazy teď určitě nepomůže.

A nakonec to možná pocítí opozice sama, historie totiž ukazuje, že pokud vlády podobné krize (byť s průšvihy) zvládnou, spočítají to voliči spíš opozici. A jen pro ilustraci: nejen šéf lidoveckých senátorů Petr Šilar si mohl zrovna teď odpustit slova, že je Babiš „psychopat“ chovající se stejně jako komunusti. Z ulity senátorské neviditelnosti mohl klidně vystoupit až po karanténě, ne?

Novináři

Koronavir jistě není hvězdným momentem některých našich hlavních médií. Ta i tuto krizi pojala jako pouhé pokračování předchozího džihádu proti Babišovi, a začala proto premiéra kritizovat téměř za všechno, co udělá. Jen pro příklad: „Dodejme, že u nás žádná epidemie koronaviru neprobíhá a stát dělá řadu opatření, aby ani nenastala. Babiš zřejmě sázel na sousloví pro naše lidi. Levná, populistická poloha. Jistě by byl stát mohl alespoň něco poskytnout, pak to rychle doplnit,“ napsal ještě nedávno komentátor Aktuálně.cz Martin Fendrych.

Vsadím se, že by nejen on teď nejradši smazal vlastní digitální stopu, která na rozdíl od papíru trvá. Všichni „Babišobijci“ totiž premiéra nyní viní právě z toho, že státu chybí roušky, o které se dnes pere celý svět. A představte si, kdyby náhodou vyšlo najevo, že se Číňani zachránili i díky rouškám od Babiše, zatímco zoufale chybí v Česku. Nejen Fendrych by proto měl u své práce trochu víc přemýšlet. Aspoň nyní, když jde o trochu víc než osobní politické preference.

Lidé

Zeman si sice umí pěkně užít vlastní populismus, taky ale umí být k lidem brutálně upřímný, jak jsem zažil během jeho několikerých volebních kampaní. Tábor dobra ho samozřejmě hned ukamenuje, ať už v projevu řekne cokoli. Právě teď by ale prezident měl využít toho, že je i po sedmi letech „extenzivního výkladu Ústavy“ na Hradě stále populární politik, a měl by lidem říct, že nedodržování krizových opatření není jen trestný čin, ale hlavně obyčejná stupidita a bezohlednost. A klidně může i přidat!