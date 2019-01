Horáková visela i za tvoje selfíčka aneb výuka historie 2.0. Komentář A. Černé

Mladí neznají dějiny. Klasická výtka věkové skupiny čtyřicet plus se ve veřejném prostoru objevuje periodicky při každém větším výročí. Někteří tvrdí, že je to nestravitelností školní látky a tlakem na neustálé memorování bez kontextu, který není dnešním studentům nijak blízký. Je ale cestou ven označování Jana Palacha za cool kida, který shořel za statusy na fejsíčku?

Na vlně připomínek upálení Jana Palacha se tento týden svezl kde kdo. Tajmlajny plnily svíčky, fotografie i citáty 20letého studenta historie, který před 50 lety obětoval svůj život proto, aby vybudil lidi z letargie, do které začali upadat po srpnové sovětské okupaci. Do piety se zapojila i ministryně financí Alena Schillerová, která se ve středu vyfotila rozesmátá přímo nad Palachovým hrobem. Proč sílu odkazu mladého bojovníka nevyužít, řekl si zřejmě i šéf firmy na kondomy Primeros a pověsil na zeď na svém facebooku apel cílený na mladé.

„Honza byl cool kid, veselej kluk a rváč. Shořel i za Tebe a Tvoje free statusy na fejsíčku? Zvedni zadek a pojď do kina. Jako bonus dostaneš Primeros tričko, když nám pošleš do PM fotku s lístkem.“ Status doplňovala fotka bývalé kliniky v Legerově ulici, kde Palach zemřel a na jejíž fasádě visí podobizny Palacha a umučeného faráře Josefa Toufara, který zde podlehl zraněním po trýznivých výsleších. Už tak odlehčený status doplňují obrázky srdce, trička a broskve, která má představovat zadek, který by měli mlaďoši zvedat. Shořel Jan Palach jen za statusy, nebo i za emotikony?

A co jsi ty udělal pro zachování Palachova odkazu?

Po vodopádu rozhořčených reakcí se Primeros odhodlal k obraně. Majitel společnosti Roman Kocián k této formě propagace sáhnul především proto, že je zklamaný „dlouhodobou společenskou apatií a všeobecnou relativizací hodnot“. Škoda že Palachův boj za svobodu relativizoval jen na free statusy na fejsíčku. „Sáhněte si do svědomí, co jste pro to, aby se nezapomnělo, udělali každý z vás,“ hájil se Kocián v příspěvku, který později z profilu zmizel. A co jsi ty udělal pro zachování Palachova odkazu?! Já jsem dětem rozdával trička se šprckama.

Ač provedení bylo zoufale nešťastné, snaha poučit mladé se cení, byť za cenu vlastní propagace. Jak ale vyplynulo z klasické ankety České televize, mladí ví, že Palach hořel. Velká část ale netuší, proč. „On chtěl poukázat na to, že máme něco špatnýho, ale teď přesně nevím, co,“ souká ze sebe jedna zjevně zaskočená slečna. No, pokud sleduje stránku firmy Primeros, možná už začíná tušit, že Palach shořel při protestu za levnější internet bez účtování dat za facebook.

INFOGRAFIKA: Upálení Jana Palachaautor: INFO.CZ

Věkem se už začínám řadit spíše k těm čtyřicátníkům, kteří nadávají na dnešní neznalou mládež. Třeba tahle komunikace opravdu na mladé zabírá a my jsme jen rejpalové, co se vyžíváme v tvrzení, jak jsme vděční za dětství bez internetu na pískovišti a na prolízačkách, kde nejeden spolužák přišel o zuby. A zatímco budeme v oparu sentimentality vzpomínat na UHO v jídelně a první filmy na VHSkách, vyrostou další generace, které nebudou mít k historii žádný vztah, protože to pro ně bude jen penzum dat a osob, které pro ně budou stejně reálné jako Willy Fog a Alenka v říši divů.

Visela Milada Horáková za selfíčka a padli Kubiš s Gabčíkem za instagram?

Přibližování historie má smysl a daří se dobře poslední dobou například prostřednictvím různých zážitkových workshopů, ale i díky řadě historických komiksů. Ty by přitom před dvaceti, třiceti lety možná působily stejně kontroverzně jako status firmy Primeros, protože namalovat vedle Fifinky, Mojmíra, Myšpulína a Pindi taky Tomáše Garrigua Masaryka nebo odbojáře ze skupiny Tří králů, by jistě mnozí považovali za znevážení jejich odkazu.

Způsoby, jak nenechat historii umřít, jsou. Není nutné ji přitom ohýbat skoro do prasknutí tak, aby byla stravitelná všem. Stejně jako nikdy nebude 100 procent studentů bavit fyzika, nebudou se nikdy všichni ani přes usilovné snahy zajímat o dějiny. Historii tedy prosím stravitelně, ale s pokorou. Snad se koncem června na sítích nedočteme, že Milada Horáková byla cool koc, která visela i za tvoje selfíčka na instáči…