Hřib primátorem, nebo nic. Dnes se rozhodne, kdo povede Prahu. Glosa M. Žižkové

Už dnes večer zřejmě padne rozhodnutí, kdo stane v čele Prahy na další čtyři roky. Tvrdil to alespoň před novináři lídr Spojených sil pro Prahu a europoslanec Jiří Pospíšil. Potvrdil také, že na postu trvá zástupce Pirátů Zdeněk Hřib. A Pospíšil je nakonec ochotný mu ustoupit. Pro Pirátskou stranu to ale může být hořkosladké vítězství. Do Hřibovy politické nezkušenosti se předseda TOP 09 dále opírá – a zřejmě bude i v budoucnu. Veřejně se také ještě neřeklo, co vše za to budou Spojené síly pro Prahu chtít. A jak se k situaci postaví třetí hráč potenciální koalice: Jan Čižinský a Praha sobě.