I já chci byt a hypotéku od Marvanové. I mě Praha potřebuje. Komentář Petra Holce

Bingo! Všichni v Praze teď řeší bydlení – nebo spíš nebydlení: v metropoli chybí tisíce bytů a ty, co nechybí, jsou pro změnu tak drahé, že si na ně stěží vydělají i poslanci. A to i poté, co se jim jako obvykle znovu nepovedlo neodhlasovat si dvacetiprocentní zvýšení platů. Řešení ale rychle našla pravděpodobná budoucí radní pro bydlení Hana Marvanová ze Spojených sil pro Prahu: bydlení lidem prostě „zaplatí“ Praha. Samozřejmě ale jen některým.

Marvanová chce zřídit fond, jak už politiky tradičně napadá, když rozdělují cizí peníze, který by ručil za hypotéky vybraným lidem. A nejen to: pokud by tito lidé přestali „ručit“ za splácení těchto hypoték, město by od nich jejich byt koupilo a oni by v něm dál bydleli v nájmu. Podle Marvanové by šlo o lidi, které Praha „nutně potřebuje. Jsou to například hasiči, policisté, učitelé, zdravotní sestry a tak dále,“ popsala výčet potřebných.

Ano a tak dále. Město totiž nutně potřebuje i popeláře, řidiče MHD a poslední dobou i někoho, kdo bude pro jistotu podpírat mosty, abychom i v Praze nedopadli stejně jako nedávno v Janově. Nedělám si legraci: bydlím v Holešovicích a poslední dobou kolem mě nejdřív padla do Vltavy trojská lávka, pak nějakou dobu zavřeli a podpírali Libeňský most a teď se to samé stalo i s mostem u Vltavské. Nejsem úplně konspirační fanatik, v blízkosti pražských mostů se ale přestávám cítit úplně bezpečně.

Marvanová tak trochu objevila komunismus. Vybrané profese, jimž město pomůže s bydlením, jsou totiž lidé pracující pro město. Komunisté podobně pomáhali lidem pracujícím pro stát, což vlastně byli úplně všichni. Situace s bydlením v Praze je samozřejmě kritická; v poměru k platům Praha vychází jako jedno z nejdražších měst v EU. Marvanová ale bohužel ve svém fondu nějak zapomněla na ostatní profese. A jak už se to politikům stává, když betonují svou pozici u moci, tak hlavně na ty, kteří to celé zaplatí. Tedy na všechny lidi nepracující oficiálně pro město.

Což je tochu nefér. Právě my pro město nejvíc pracujeme tím, že tady platíme daně, z nichž pak financuje nejen různé fondy. A mimochodem: jestli bláznivé ceny bydlení vyženou z města právě nás, což už se celkem houfně i děje, pak Praha žádné „hasiče, policisty, učitele, zdravotní sestry a tak dál“ nebude potřebovat, protože ve městě prostě zůstanou sami. Ledaže by policisté dohlíželi na policisty, aby náhodou nepáchali trestnou činnost. O toho už si ale platíme GIBS.

Dostupnost bydlení v Českuautor: Info.cz

Praha by samozřejmě lidem měla s bydlením pomoci, když už jim od něj i díky neschopnosti politiků tak významně pomohla. Úplně nejlepší by bylo, kdyby co nejmíň stála v cestě výstavbě bytů. Jinak má ale případně pomoci všem, kdo to nějak potřebují. A ne jen těm placeným z veřejných peněz. Ostatně i já nějak cítím, že i mě Praha „nutně potřebuje“.

Platím tady všechny daně, drahý nájem a poslední roky i modrý pruh na ulici za to, že na ní můžu parkovat úplně stejně, jako když tam modrý pruh nebyl. Nedávno jsem si taky při jízdě autem všiml, že mě město trestá tím, že z hlavních tahů mizí celé jízdní pruhy a nahrazují je prázdné pruhy pro neexistující cyklisty. A to platím i daň za auto. I já si proto zasloužím hypotéku od Marvanové. Anebo rovnou byt, když ji přestanu splácet.