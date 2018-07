Informace, nebo soukromí: Máme nárok znát detaily kauz jako Čapí hnízdo? Komentář Petra Kolmana

Vláda nyní představuje návrh právního předpisu, jímž se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zpracování osobních údajů.

S kritikou především novinářské veřejnosti se setkalo ustanovení, které se dotýká populární „stošestky“, tedy zákona o svobodném přístupu k informacím, jenž je novináři hojně používán. Zde se navrhuje: „Zákon se dále nevztahuje na poskytování informací o probíhajícím trestním řízení a osobách na něm zúčastněných, s výjimkou informací o rozhodnutích soudů ve věci samé.“

To by ve svých důsledcích vedlo i k tomu, že by se veřejnost dozvěděla až o pravomocných rozsudcích. Například o „kauze Rath“ by se dozvěděla až po pravomocném odsouzení pana exhejtmana. Tedy nyní bychom nevěděli legálně nic.

Jak správně upozornil spoluautor zákona o svobodném přístupu k informacím Oldřich Kužílek, navrhovaná změna by mimo jiné dopadla i na kauzy, jako je vyšetřování Čapího hnízda evropským Úřadem pro boj proti podvodům (známý OLAF).

