Já nic, já aktivista. Je jejich nedotknutelnost známka vyspělosti? Komentář Michala Půra

Když dnes v Česku špatně zaparkujete, pustíte ve městě psa na volno nebo špatně spočítáte daňové přiznání, máte jednu jistotu. Když se na to přijde, trest vás nemine. Ledaže byste prohlásil, že jste aktivista a bojujete proti nízkému počtu parkovacích míst, týrání psů na vodítku, respektive složitému daňovému systému. Aktivisté v Česku požívají zvláštní ochrany před zákonem. Je to známka vyspělosti naší společnosti, a nebo bezmoci úřadů? A změní to „první vlaštovka“ z Chvaletic, kde aktivisté Greenpeace před rokem a půl poničili chladicí věž a teď jim hrozí až 6 let vězení?