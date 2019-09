Januš: Babiš je nevinný. Teď se teprve ukáže, jak věříme státnímu zastupitelství | info.cz

KOMENTÁŘ JANA JANUŠE | Státní zastupitelství zastavilo stíhání premiéra Andreje Babiše a všech dalších obviněných v kauze Čapí hnízdo. Nadřízený žalobce Martin Erazím v tiskové zprávě zveřejněné na webu uvádí , že se „ztotožnil s právním názorem dozorového státního zástupce“ Pavla Šarocha, o kterém některá česká média zmatečně informovala v uplynulých dnech. V praxi to znamená, že Babiš nepůjde před soud a je nevinný. V této souvislosti zveřejňujeme aktualizovaný komentář Jana Januše, který už na začátku září jasně konstatoval: „Je to škoda hlavně pro předsedu vlády, který by až z pozdějšího verdiktu 'nevinen' vytěžil z hlediska veřejného mínění daleko více než nyní. Pro nás všechny pak půjde o test, nakolik respektujeme český právní řád a spravedlnost, která se nám nemusí líbit“.

Zastavení trestního stíhání není zase až tak překvapivé, jak se může na první pohled zdát. Prokázat někomu úmyslný trestný čin spojený s financemi je ve složitém českém procesu obzvláště komplikované. Pokud existují sebemenší pochybnosti, padá u soudu osvobozující verdikt. V právních státech to tak funguje od vzniku moderní společnosti a je to tak správně.

Že se premiér trestného činu v kauze Čapího hnízda pravděpodobně nedopustil, jsme na INFO.CZ psali dlouhodobě, i když jsme očekávali, že státní zástupce Jaroslav Šaroch nechá Babišovo jednání otestovat právě soudem. Odpovídalo by to dosavadní strategii žalobců v podobně exponovaných případech.

Z hlediska veřejného mínění by bylo pro premiéra daleko výhodnější, kdyby o jeho nevině rozhodl až nezávislý soud a nikoliv státní zastupitelství, které podléhá moci výkonné, a tím i přímo Babišem řízené vládě. Takto to může vypadat, že je to všechno tak nějak cinknuté.

Erazím vysvětluje

Žalobce Martin Erazím v čerstvé tiskové zprávě popisuje vývoj případu a to, jak se v jeho očích stala z jednoduché kauzy „podvodného jednání“ složitá právní otázka, ve které hrají vliv evropské předpisy. Připomíná, že obvinění deklarovali Farmu Čapí hnízdo při dotační žádosti jako malý a střední podnik, což policie považovala za nepravdivé. „Provedené dokazování však vedlo k závěru, že Farma Čapí hnízdo podmínky definice malého a středního podniku splňovala,“ píše žalobce a dodává klíčovou část: „Po seznámení se s touto právní úvahou jsem si byl nucen, v rámci možnosti využití svých oprávnění vedoucího státního zástupce, položit otázku, zda já osobně bych za tohoto právního stavu na kohokoliv, ať už by se jednalo o premiéra nebo osobou jinou, podal obžalobu. Musel jsem si poctivě odpovědět, že nikoli.“

Erazím také popisuje „mediální prezentaci“ případu, která do české veřejné debaty vnesla za přispění některých médií fatální chaos. „Při této otázce jsem zároveň zvažoval, jakému ze dvou konkurujících si právních zájmů, tedy oprávněnému zájmu veřejnosti na informovanost a zájmu vyplývajícího ze zásady šetření práv dotčených osob, je namístě dát přednost. Po posouzení přiměřenosti a vhodnosti se jevilo jako správné přisoudit větší ochranu právům dotčených osob,“ vysvětluje státní zástupce s dodatkem, že žalobci měli věci komunikovat zřetelně a jednoznačně.

Ale zpět k tomu, co jsme tu psali už před necelými dvěma týdny: Stesky, s nimiž se po slovech žalobce Šarocha roztrhl pytel, které naznačují, že to není tak úplně fér, by si měli všichni nechat od cesty. Nemáme žádné důkazy pro to si myslet, že se státní zastupitelství zachovalo protiprávně. Žalobci nemohou mlčet, naopak musí veřejnosti všechno podrobně a klidně i opakovaně vysvětlovat. Musí nám říci i to, proč k testu soudem přece jen nepřistoupili. Dokud se právě v těchto věcech neobjeví pochybnosti, respektujme jejich postup.

Stejná spravedlnost pro všechny

Teprve nyní otestujeme sílu právního státu a demokracie v České republice. Až teď zjistíme, zda státnímu zastupitelství věříme pořád natolik, jak se ještě před letními prázdninami zdálo z demonstrací a z vyhrocených slov některých aktivistů proti ministryni spravedlnosti Marii Benešové (za ANO). Uvidíme i to, zda ti samí lidé teď budou dál podporovat klíčové osobnosti státního zastupitelství. Nebo si, alespoň někteří z nich, najednou začnou myslet něco jiného? Připomeňme, že rozhodnutí žalobců rovnou dostal na stůl jejich šéf Pavel Zeman a jeho pravomocí je zasáhnout a jejich stanovisko zvrátit.

Spravedlnost se nám nemusí líbit, vždy ale musí odpovídat zákonům a platit stejně pro všechny. A to je možná to nejklíčovější, co bychom si ze zprávy o premiérovi měli odnést.