Januš: Benešová ukázala vězně s náramkem, který si stěžoval i chválil. Debatujme o trestech budoucnosti | info.cz

Právě alternativním trestům INFO.CZ v létě věnovalo velký seriál nazvaný Tresty budoucnosti. Ty získávají ve veřejném prostoru postupně své místo, musíme je ale dál podrobně analyzovat.

Pan František neplatil výživné na svou dceru, za což dostal rok trestu domácího vězení. V současnosti je tak jedním z celkem 152 lidí, kteří jsou monitorováni pomocí elektronických náramků připevněných na nohou. Františka musíme hned na začátku ocenit, měl odvahu přijít před novináře. Otevřeně mluvil o svých zkušenostech a prostřednictvím sdělovacích prostředků navíc všem ukázal i svou tvář.

Zajímavým a pro českou společnost mimořádně potěšujícím zjištěním je, že František podle svých slov nezažívá žádnou stigmatizaci, nikdo si prý na něj neukazuje prstem. „V práci se na to dívají dobře, vtipkují, kolegové z toho mají srandu,“ říká domácí vězeň s tím, že se spíše setkává s pro něj úsměvnými situacemi, kdy si ho ostatní přátelsky dobírají, jestli prý někoho zabil.

Díky náramku mohou odsouzení dál pracovat

Takovéto posměšky by sice mohly jiným lidem vadit, pan František je ale nese s humorem. Naopak oceňuje, že díky elektronickému náramku nemusel jít „sedět“ a může postupně splácet dlužné peníze: „Našel jsem si lepší práci, doplňuji si vzdělání a různé kvalifikace.“ Špatně snáší naopak to, že byl za svůj prohřešek, podle svého názoru, potrestán třikrát. Kvůli neplacení alimentů se totiž dostal také do exekuce a za trest mu byl nejprve odebrán řidičský průkaz, kvůli čemuž prý přišel o práci v Německu.

První den s náramkem byl podle Františka hrozný, jakoby se mu zhroutil celý svět. Kvůli zátěži na noze prý zakopával a i teď mu vadí v práci. Problémy má zejména s baterií, která se podle jeho slov rychle vybíjí. „Musím spát na kabelu a večer už to vrní,“ popisoval muž, ale přidal další humorný postřeh: „Pro ostatní chodí do hospody manželka, já musím sám.“ Podle Probační a mediační služby, která má celý monitorovací systém na starosti ale nejde o to, že by něco nefungovalo, baterka prý postupně ztrácí kapacitu, stejně jako je tomu u jiné elektroniky.

Ministryně Marie Benešová je po roce fungování elektronických náramků spokojená. Kvituje, že zpočátku nedošlo k předimenzování systému a monitoring postupně získává v rámci „hlídání“ pachatelů více prostoru. Náramky by se podle ní mohli do budoucna více využívat právě u neplatičů výživného.

Umožňují jim totiž dál fungovat v životě i v práci, zaznívá často od odborníků. Že nemá smysl posílat neplatiče výživného do vězení, v rozhovoru pro INFO.CZ nedávno říkal i předseda Nejvyššího soudu a hlavní autor trestního zákoníku Pavel Šámal.

Proč čísla vycházejí tak, jak vycházejí?

Jak vyplynulo ze zmíněného seriálu INFO.CZ, využití alternativních trestů je malé, ale pomalu dochází jak ke zlepšení tohoto poměru, tak i k postupnému prošlapávání nových cest. Při nich je třeba se zaměřovat zejména na konkrétní praktické zkušenosti, ale i na statistické ukazatele, které ministerstvo spravedlnosti včera rovněž zveřejnilo. Pro řadu z nich totiž resort nemá jasná vysvětlení, a tak bude nutné je dále podrobně zanalyzovat.

V České republice se například dlouhodobě poukazuje na takzvanou „vícerychlostní“ justici. Znamená to, že v některých soudních krajích se člověk dostane k výsledku nesrovnatelně rychleji než v jiných. Neexistují pro to jen objektivní důvody, třeba ve smyslu, že na severu dochází častěji k trestné činnosti a soudy tam tak mají logicky více práce. I když se musíme se smířit s tím, že v soudnictví nikdy nepůjde všechno úplně exaktně vysvětlit a následně také vyřešit, přece jen můžeme jednotlivé justiční situace a jejich charakteristiky rozebírat a následně i hodnotit. Jen tak se totiž můžeme dostat dál.

V souvislosti s alternativními tresty a zvláště elektronickým monitorovacím systémem se tak zaměřme na konkrétní čísla, které máme po prvním roce využívání náramků k dispozici a zkusme si odpovědět na to, proč jsou právě taková, jaká jsou. Proč se například v Ústeckém kraji využívají náramky zhruba dvakrát více než v Praze? Pokud totiž víme, že soudy nenařizují jejich nasazení například kvůli nevyhovujícím bytovým či pracovním podmínkám, neodpovídá jiným ukazatelům, že tyto by byly právě na severu lepší než v Praze.

„Celkem bylo zjištěno 858 porušení stanovených povinností, z tohoto počtu připadlo 450 porušení na pouhých 15 osob. Ne každé porušení lze klasifikovat jako natolik intenzivní, aby bylo nutné přistupovat k další represi,“ uvedlo rovněž ministerstvo data za zhruba první rok. I tento údaj musíme promyslet, stejně jako další: „Po zavedení elektronického monitorovacího systému lze vysledovat tendenci zvýšeného ukládání trestu domácího vězení. V roce 2017 uložily soudy celkem 170 trestů domácího vězení, v roce 2018 to bylo 194 trestů domácího vězení a za prvních 9 měsíců roku 2019 jde o 181 trestů domácího vězení, s předpokladem kolem 240 uložených trestů domácího vězení ke konci roku 2019,“ uvedl rovněž resort.

Otázkou pak je, proč z 304 lidí, kteří podle ministerstva prošli ke konci září tímto systémem, bylo 261 mužů a jen 43 žen. Když jsem se na vysvětlení tohoto poměru ptal Marie Benešové, řekla mi, že to je i tím, že trestnou činnost páchají častěji muži než ženy, ale další jasnou odpověď také neměla. Může podle ní jít jen o současný trend. Říkala totiž také, že jí ve věznici ve Světlé nad Sázavou upozorňovali, že přibývá sofistikovaných ženských podvodnic, a tak uvidíme, jaké poměry budou platit do budoucna.

Nad tím vším se musíme, bereme-li to s alternativními tresty i s modernizací českého trestního systému vážně, zamýšlet. Stejně jako nad tím, proč rozebíraná čísla jsou tak malá. Jde opravdu jen o konzervatismus soudců a státních zástupců, kteří nové možnosti zatím příliš nevyužívají a které se teď ministerstvo snaží popostrčit aktuálními semináři? Faktorů bude jistě daleko více. Zmapujme je a pracujme s nimi. Už příběh pana Františka totiž ve zcela konkrétní situaci potvrzuje, že alternativní tresty mají obrovský smysl a mohou mnohé vyřešit.