Januš: Gerloch nešel Zemanovi na ruku, měl jen pravdu. Ústavní soud to říká jasně | info.cz

KOMENTÁŘ JANA JANUŠE | Robert Pelikán porušil ještě jako ministr spravedlnosti zákon, když vydal domnělého hackera Jevgenije Nikulina do USA, aniž by počkal, zda muž nedostane v České republice azyl. Ústavní soud tímto svým verdiktem zasáhl do více věcí, než se na první pohled zdá. Zpětně jím rovněž rehabilitoval neúspěšného kandidáta na ústavního soudce Aleše Gerlocha. Ten totiž loni dospěl ke stejnému závěru ve svém posudku pro prezidentskou kancelář a stal se následně terčem kritiky některých médií a aktivistů, podle nichž šel Zemanovi na ruku. Jde o právní událost tohoto týdne.

Že kvůli této hře zůstává Ústavní soud bez zjevného důvodu neúplný, už je patrně mnohým – mezi něž můžeme kromě výše zmíněných aktivistů počítat i některé senátory, snažící se přihřát si vlastní polívčičku – jedno. Prezident podle nich musel dostat lekci za údajné ovlivňování justice. Tedy za to, o čem na začátku roku promluvil naprosto překvapivě dřívější předseda Nejvyššího správního soudu Josef Baxa.

Zeman se může chtít za Gerlocha pomstít. Ovládnou volbu ústavního soudce naschvály?

Jak to všechno bylo, se patrně nikdy s naprostou jistotou nedozvíme. Necelý měsíc po prezidentově neúspěšné snaze o obsazení uvolněného místa na vrcholu české justice, se ale můžeme za touto volbou znovu ohlédnout.

Stálo to za zpomalení spravedlnosti?

Není přitom těžké dospět k závěru, že v České republice se stala i z dosti odborné otázky, totiž z obsazení soudcovského místa, politika. Není na tom nic divného, ve světě je to naopak zcela běžné. U nás ale nic takového, minimálně v posledních letech, neplatilo.

Senátoři se tu stavěli spíše proti navrženým kandidátům než proti prezidentovi jako takovému. Vlastně je jen zvláštní, že tento stav trval tak dlouho. Vždyť se podívejme na to, jak se obsazuje Nejvyšší soud v USA či co se v současnosti děje na Slovensku.

Efekt to má ale zcela jasný. Ústavní soud nebude těžit z Gerlochovy odbornosti tak, jak mohl. Každý další kandidát si také rozmyslí, zda bude riskovat svůj mediální obraz právě kvůli tomu, že jej navrhne Zeman. Ale co je vůbec nejhorší? Spravedlnost v České republice se opět zpomalí, současných 14 soudců Ústavního soudu totiž nestihne zcela logicky tolik práce jako 15.

A že Zeman může trucovat a další návrh zdržovat prakticky do konce svého mandátu, je také jasné. Něco podobného už jsme zažili za Václava Klause. Tak jen jestli gesto v podobě odmítnutí Gerlocha za to všechno opravdu stálo. Zvlášť když teď Ústavní soud vlastně řekl to samé, za co byl hlasitě kritizován, na což ostatně na Facebooku upozornil i Petr Dimun z České justice.

Zeman a soudci

Pokud alespoň postupně opadávají emoce, měli bychom se všichni vrátit k faktům. Někteří senátoři i aktivisté se po Gerlochově neúspěchu radovali z toho, že se prezidentovi nepodařilo vlámat se na Ústavní soud. Je to více než úsměvné.

Všichni jeho současní soudci, stejně jako předseda Pavel Rychetský a místopředsedové Milada Tomková a Jaroslav Fenyk, jsou právě Zemanovými nominanty. Všech 14 současných ústavních soudců zkrátka působí v brněnské Joštově ulici právě díky tomu, že je současný prezident během svého prvního mandátu Senátu navrhl. Neměli bychom na to zapomínat.

Stejně jako na to, že Zeman jmenoval i šéfy obou nejvyšších českých soudů – Pavla Šámala jako předsedu Nejvyššího soudu a Michala Mazance jako předsedu Nejvyššího správního soudu. A má někdo z nás pocit, že někdo z těchto soudců se nechová tak, jak by měl? Já tedy rozhodně ne.

I na tohle se tak hodí myslet, pokud prezident navrhne dalšího kandidáta na ústavního soudce, který nebude zjevně zcela mimo. I to se ale nyní může stát.