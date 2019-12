Januš: Kdo bude novým ombudsmanem? Aktuální jména jsou slabá, pozor ale na nominaci Válkové | info.cz

KOMENTÁŘ JANA JANUŠE | Příští rok by měla mít Česká republika nového veřejného ochránce práv. Anně Šabatové totiž v únoru vyprší mandát, a tak je třeba najít jejího nástupce. Typově by mělo jít o silnou osobnost, jasně vyprofilovanou a nesmlouvavou. Důležité je, aby se daný člověk nemusel nikomu představovat. Aby měl za sebou takovou právní kariéru, které ho k pozici ombudsmana předurčuje. Jména, která jsou v současnosti ve hře, ale tak silná nejsou. Jak aktuální situaci číst?

Senát má na svém dnešním programu také bod osm, věnovaný volbě kandidátů na funkci veřejného ochránce práv. Připomeňme, že mechanismus výběru je při zjednodušení takový, že své kandidáty na danou funkci pošle Poslanecké sněmovně jak Senát, tak prezident a poslanci následně vyberou, pokud tedy získá dostatečnou podporu, jednoho z nich.

Že potřebný počet hlasů není samozřejmostí, jsme viděli už v předchozích volbách zástupce veřejného ochránce práv, kterými letos neprošla ani bývalá místopředsedkyně Ústavního soudu Eliška Wagnerová, nedávná děkanka brněnské právnické fakulty Markéta Selucká a ani dosavadní zástupce ombudsmanky Stanislav Křeček. Nakonec se zástupkyní veřejné ochránkyně práv stala bývalá vládní zmocněnkyně pro lidská práva Monika Šimůnková.

Nyní se tak vlastně hledá její příští šéf. Jak napsala Česká justice, Senát by měl dnes posuzovat kandidaturu Víta Alexandera Schorma, který je vládním zmocněncem pro zastupování státu před Evropským soudem pro lidská práva, a advokáta Jana Matyse. Jde o lidi širší veřejnosti prakticky neznámé a o právní profesionály, kteří výrazněji nevyčnívají ani v odborných kruzích.

Pokud ale nyní, ve složité době plné paradoxů, hledáme nového ombudsmana, měli bychom zvolit někoho podobného vůbec prvnímu z nich, Otakaru Motejlovi. Silného protihráče úřadům i politikům, autoritu pro všechny. Takové lidi přitom stále máme, pořád platí můj názor, že ideální veřejnou ochránkyní práv by byla zmíněná Eliška Wagnerová. „Byla-li v roli ústavní soudkyně často kritizována za určitý aktivismus a za to, že jí „o lidi“ šlo podle některých až moc, je to teď zcela ideální kvalifikace pro zástupkyni ombudsmana. A ideálně rovněž i pro novou veřejnou ochránkyni práv. Lepší kvalifikaci už ani mít nemůže.

Pokud bych totiž někdy potřeboval pomoc této instituce, věřím, že právě Eliška Wagnerová by se za mě bila, jak by to jen šlo. Do posledních sil a do posledního dechu. A stejně tak za kohokoliv jiného. Pokud by tedy samozřejmě byl, podle jejího mnohdy nesmlouvavého a přísného pohledu na svět, v právu. Svědčí o tom její nálezy i disenty, stejně jako její aktivita ve veřejném prostoru,“ napsal jsem letos v lednu a stále to platí.

Eliška Wagnerová je ale podle všeho a bohužel politicky neprůchozí, proč bychom tedy nedali prostor ženě, o které jsem psal jako o její vhodné zástupkyni, tedy rovněž zmiňované Markétě Selucké? „Kdo už totiž někdy slyšel, jak se zastává spotřebitelů, musí být přesvědčený o tom, že pak by byl ten úřad skutečně ve správných rukou,“ uvedl jsem pak v únoru a také za tím si stojím.

Od prezidenta Miloše Zemana se patrně nedá očekávat, že by jednu z těch žen navrhl. V kuloárech opakovaně padá jméno bývalé ministryně spravedlnosti Heleny Válkové (ANO), která je zhruba půl roku vládní zmocněnkyní pro lidská práva. „Také jsem to zaslechla. Samozřejmě bych se tomu nebránila. Být navržený na soudce Ústavního soudu nebo veřejnou ochránkyni práv je pro každého velká čest. Určitě bych neřekla ne. Bylo by to krásné vyvrcholení kariéry," uvedla v dubnu Válková pro Aktuálně.cz v souvislosti se spekulacemi o jejím dalším angažmá.

Válková se sice lidským právům dlouhodobě věnuje a je uznávanou akademičkou, její jasné propojení s premiérem Andrejem Babišem by ale mělo být v tuto chvíli pro takovouto funkci vyřazující. Není ale jedinou další možnou kandidátkou, o které se mluví. Vzdát se jistě nebude chtít ani donedávna ještě zástupce veřejné ochránkyně práv Stanislav Křeček. Uvidíme, jakou taktiku teď prezident zvolí.

Současná volba nemusí vést k výsledku, poslanci nemusí nikoho podpořit potřebnou většinou. Opět může jít jen o politickou hru, o oddalování rozhodnutí. A tak senátoři mohou mít další prostor k nominacím. Měli by pamatovat na to, že mnoha politikům silný ombudsman z logiky věci nevyhovuje, Česká republika jej ale teď jednoznačně potřebuje.