Januš: Kvůli zavřeným hranicím musí na vládu zakleknout právníci. Je nutné vidět jí do karet | info.cz

KOMENTÁŘ JANA JANUŠE | Trvání nouzového stavu a plánované dlouhodobé uzavření hranic vzbuzují rostoucí kontroverze. Stále více právníků se nechává slyšet, že jsou to protiústavní kroky. Odpovědně to posoudit od stolu je ale obtížné. Jak už naznačil třeba Jan Wintr na ČT24, chybí nám relevantní podklady, na jejichž základě patrně vláda činí to, co činí. Na místě je proto maximální transparentnost všeho a všech, a to včetně Ústavního soudu, který patrně právě dnes o prvních souvisejících problémech jedná. Ve chvíli, kdy se zdá, že se riziko nákazy pomalu snižuje, už vláda nemůže dostávat bianco šek na další omezování našich životů.