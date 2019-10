Januš: Pražské orgie lákají na sex, jsou ale hlavně lekcí z komunistického fízlování | info.cz

KOMENTÁŘ JANA JANUŠE | Alter ega Václava Havla a Ludvíka Vaculíka se potkávají U Fleků s uměleckou podobou Philipa Rotha a zatímco pozdější prezident podepisuje na toaletě smlouvu na zahraniční vydání svých děl, „Vaculda“ soutěží s americkým spisovatelem o to, kdo zná více indiánských kmenů. A Siouxe, Mohykány i Komanče vypisuje úhledným rukopisem na pivní tácek. To všechno přímo před očima Státní bezpečnosti, v přiznané absurditě celé této situace a s využitím klišé, že pod svícnem bývá největší tma. Právě atmosféra celé této scény naplno vystihuje snímek Pražské orgie, který právě vstoupil do českých kin.