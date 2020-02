Januš: Příštímu americkému prezidentovi potáhne na osmdesát. Nejde o bezpečnostní riziko? | info.cz

Joe Biden, dřívější viceprezident Baracka Obamy, oslaví krátce po volbách 78 narozeniny. Favorizovanému senátorovi Berniemu Sandersovi, který by mohl z demokratických primárek vyjít jako vítěz a v listopadu vyzvat na souboj právě současného amerického prezidenta Donalda Trumpa, už 78 let je. Stejné narozeniny brzy oslaví rovněž někdejší starosta New Yorku a další kandidát na amerického prezidenta Michael Bloomberg. Senátorce Elizabeth Warrenové bude letos 71 let. A o moc mladší není ani prezident Donald Trump, ten letos oslaví 74. narozeniny.

Ani z hlediska americké historie není úplně typické, aby prezidenty byli lidé tohoto věku, tedy sedmdesátníci až osmdesátníci. I když, jak mě upozornil spolupracovník INFO.CZ a odborník na dějiny 20. století profesor Martin Kovář, i mezi americkými prezidenty najdeme veterány: „Ronaldu Reaganovi bylo při příchodu do Bílého domu bez pár dnů 70 let, přitom byl nesmírně aktivní a tato činorodost mu vydržela až konce druhého funkčního období na počátku roku 1989.“ Nicméně ve věku, kdy Reagan končil, by současní favorizovaní demokratičtí kandidáti teprve začínali.

Samozřejmě tady nejde o žádnou věkovou diskriminaci. Věk totiž souvisí i se zdravotním stavem. V posledních volbách se takto rozebíraly třeba některé indispozice Trumpovy protikandidáty Hillary Clintonové.

„Americký prezident je jeden z nejmocnějších politiků na zemi, je to politik, který v řadě ohledů bez nadsázky rozhoduje nejen o osudu své země, ale i o osudu lidstva. Tlak, jemuž v úřadu den co den čelí, je obrovský a pro normálního smrtelníka nepředstavitelný. Stačí se podívat na fotografie některých prezidentů před nástupem do úřadu a po skončení jejich mandátu, třeba u posledního z nich, Baracka Obamy,“ popisuje Martin Kovář.

I proto je otázkou, zda je takto vysoký věk u jednoho z nejdůležitějších politiků planety vhodný a nemůže třeba jít až o bezpečnostní riziko. „Ten tlak, ten stres a všechno, co s tím souvisí, jsou z tváře patrné na první pohled. Právě proto by měl být prezident zdravotně v pořádku, a právě proto by veřejnost během voleb i v době, kdy je v úřadu, měla být informována o jeho zdravotním stavu,“ uzavírá Kovář.