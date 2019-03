Januš: Smí se v Českém rozhlasu říkat slovo „kokoti“? Nadávky hrají i pozitivní roli

A má odpověď je jednoduchá. V odůvodněných případech explicitní slova bez výhrad a uzardění připusťme, změňme kvůli tomu klidně i zákon. Vyznívá totiž absurdně, pokud je Český rozhlas nucen cenzurovat názvy pořadů, jako se tomu stalo právě v záznamu jednoho rozhovoru z cyklu Blízká setkání, který vedla moderátorka Tereza Kostková s herečkou Terezou Dočkalovou.

Nešlo jen o pořad Branky Body Kokoti, který se objevuje na blesk.cz (jež má stejného vydavatele jako mělo donedávna i INFO.CZ - pozn. red.), ale rovněž o blog 1000 věcí, co mě serou. Je přitom zajímavé, že zatímco v podcastu a v audiozáznamu jsou inkriminovaná slova vypípnuta, ve videozáznamu rozhovoru už ne.

Prvoplánové nadávky a vulgarity jsou samozřejmě v obecné rovině v médiích nepřípustné a dál by nepřípustné být měly. Ale pokud mají rozpoutat diskusi o určitém problému, nebo na něj alespoň upozorní další lidi? Právě jako v seriálu Most, kvůli němuž ale má Česká televize už také problém? Co je pak na nich tak špatného? Jistě se v tomto kontextu dají vysvětlit také dětem, a pokud rodiče tuto osvětu nezanedbají, jejich mravný vývoj by neměl být nijak narušen. Možná dokonce naopak.

Český rozhlas si evidentně se současnou situací neví příliš rady. Uvědomuje si, že se doba posunula a že vulgarity k ní v mnoha ohledech patří, přísná pravidla mu ale stále svazují ruce. Jak tento týden naznačil na tiskové konferenci i jeho generální ředitel René Zavoral, současná tvorba je nasáklá výrazy, s nimiž zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání z roku 2001, a tedy i jím nastavený režim, nemohl počítat. A tak je nutné se bavit o tom, jak teď dál.

A Český rozhlas takovouto debatu sám iniciuje. Na začátku dubna totiž v rámci festivalu původní rozhlasové tvorby Prix Bohemia Radio proběhne v Olomouci seminář nazvaný Kam s nimi? aneb o vulgarismech ve vysílání. Odpovědi na to, jak mají veřejnoprávní média přistupovat k těmto věcem, budou společně s jejich právníky hledat třeba i emeritní místopředsedkyně Ústavního soudu Eliška Wagnerová či publicista Tomáš Baldýnský. Naopak členové Rady pro rozhlasové a televizní vysílání podle Zavorala pozvání nepřijali. Což je dosti paradoxní.

Média, a ta veřejnoprávní zvlášť, samozřejmě musí držet určitou úroveň, dbát o kvalitu českého jazyka a vyjadřování jako takového. Měla by rovněž v tomto ohledu veřejnost vzdělávat. A mohou tak dělat i zábavnou formou, jako když se třeba Viktor Preiss rozčiluje v jednom z dílů seriálu Petra Zelenky Dabing Street kvůli tomu, že ho ostatní oslovují „Pane Preiss“ a nikoliv „Pane Preissi“, když u přece máme ten „nádherný pátý pád, vokativ, pád, který nám závidí celý svět“. Mimochodem, tato část seriálu se jmenuje právě Vulgarismy a je tak skvělým příspěvkem do této diskuse. A ještě: původní divadelní hra v podání Dejvického divadla se na rozhlasovém festivalu rovněž objeví.

Navíc, pokud se tradiční média, a opět ta veřejnoprávní zvlášť, chtějí přiblížit mladším generacím, což je možná jednou z jejich největších výzev, nemohou se tvářit, že vulgarismy neexistují. Zvláště v oněch odůvodněných a výše popsaných případech, kdy mohou přispět k chvályhodné osvětě složitějších a společensky závažných témat.

Musíme v tomto ohledu ale trochu pozměnit své myšlení a nejednat zpátečnicky. Uvědomit si všechny souvislosti a také zvážit pozitiva a negativa. A pozitiva jistě v těchto případech převáží. Tak tedy: Branky Body Kokoti už příště bez pípání.