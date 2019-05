Januš: Sobotku inspirovala k odvaze i Dana Němcová. Statečnost má mnoho podob | info.cz

Že nejde jen o prázdné fráze se ukázalo přesně před dvěma lety. Cenu tehdy dostala disidentka Dana Němcová. Obdivuhodná žena, která si na nic nehrála během tuhé normalizace, a tak si celkem logicky na nic nehraje ani teď.

„Každý člověk je trochu zvířátko a strach patří k naší výbavě. Je součástí našeho sebeobranného mechanismu. Ale občas musí člověk strach potlačit. V tom smyslu, že o něm ví. Nedat mu za pravdu, snažit se jej překonat a hledat jiný vstup do oné situace,“ uvedla tehdy vystudovaná psycholožka, která spoluzaložila Výbor na obranu nespravedlivě stíhaných a byla rovněž jednou z mluvčích Charty 77, u příležitosti svého ocenění. To brala také zcela normálně. Možná největší radost měla z toho, že peníze, které společně s ním dostala, mohla věnovat na dobročinné účely a pomoci potřebným.

To, jak statečná byla v temných dobách před rokem 1989, brala opět jako jasnou věc. „Měla jsem nutkání vyjádřit se k něčemu, co se mi nelíbilo. Kdybych to neudělala, byla bych spoluodpovědná za to, že se to děje. A když se mi zdá, že se děje nějaká nespravedlnost, považuji za důležité se proti tomu nějakým způsobem postavit a přinejmenším říct, že je to nespravedlnost,” říkala s tím, že jí tehdy silně pomáhala i její víra.

„Když začali být za existence Charty zavíráni ti, co jen přepisovali samizdatovou literaturu či rozšiřovali Chartu, nebo nahrávali a rozšiřovali zpravodajství z oněch štvavých vysílaček a byli za to souzeni a odsuzováni, přišlo nám, že je naprosto logické, abychom se starali i o jejich osudy, byli v kontaktu s jejich rodinou a to bezpráví publikovali a upozorňovali na porušování lidských práv a zároveň byli solidární podporou jejich rodinám,” dodává.

Sobotkova demise

Daně Němcové předával ocenění tehdejší premiér Bohuslav Sobotka (ČSSD). Shodou okolností to bylo v pravé poledne dne 2. května roku 2017. V tehdejších poměrech se ještě zdálo politicky dlouhodobě neudržitelné, aby ve vládě vedené ČSSD působil jako vicepremiér a ministr financí Andrej Babiš, zatížený už tehdy skandály, zejména situací kolem Čapího hnízda.

Sobotka dorazil na slavnostní předávání přesně tak, jak měl, setkal se s laureátkou i dalšími významnými lidmi, pronesl krátký projev, v němž se vyznal právě z obdivu k Daně Němcové. Nic nenasvědčovalo tomu, k čemu se chystá. A možná už navždy zůstane nezodpovězenou otázkou, zda v tom všem nesehrál jistou roli právě morální a etický étos, který kolem sebe Dana Němcová šířila a šíří. Nebo možná spíše to, o jak velkou roli šlo.

O pár minut později totiž už na tiskové konferenci, kterou na mobilech sledovala řada hostů oslavy statečnosti Dany Němcové, oznámil zcela nečekaný a v té době vlastně i šokující krok. Rozhodl se podat demisi svou a tím i celé vlády. Právě takto, tímto velkým gestem, chtěl dostat z vlády současného premiéra Babiše a neumožnit mu, aby celé situace svým obvyklým způsobem zneužil a stěžoval si, že jsou zase všichni proti němu, i když k tomu není žádný objektivní důvod.

I já jsem tehdy stál v těch hloučcích lidí a sledoval premiéra, jehož jsem měl v tu chvíli a možná poprvé za svého. A s řadou pozorovatelů jsem se shodoval, že i tady šlo o gesto odvahy, statečnosti, lidskosti a spravedlnosti, tedy všech atributů Ceny Arnošta Lustiga.

Ponížení, které si pro Sobotku následně přichystal prezident Miloš Zeman, i to, že premiér nakonec z toho všeho couvl a vlastně nevěděl, co by měl dál udělat, je už úplně jinou kapitolou celého příběhu. Sobotka ale odvahu projevil, o tom nemůže být sporu. Jen tehdy nad odvahou bohužel zvítězily úplně jiné vlastnosti jeho politických protivníků.

Měli bychom se snažit, aby se z toho nestalo pravidlo. Odvaha, statečnost, lidskost a spravedlnost se totiž evidentně projevují různě. A velkou pravdu má letošní laureát, generál Karel Řehka ve svých slovech pro INFO.CZ: „Nejde jen o velké skutky, ale o něco, čím by se člověk měl snažit žít. Nikdo nejsme stoprocentní. Dnes mohu být odvážný, ale zítra se mi nemusí něco povést. A jde i o to, najít v sobě sílu a jít dál. Bojovat a napravit to. Kdo z nás nikdy nebyl zbabělec, nebo se nedopustil něčeho nespravedlivého?“

