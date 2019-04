Januš: Válková zítra dostane od Babiše odměnu za věrnost. Stane se i ombudsmankou? | info.cz

KOMENTÁŘ JANA JANUŠE | Vláda zítra s největší pravděpodobností potvrdí bývalou ministryni spravedlnosti Helenu Válkovou (ANO) coby novou vládní zmocněnkyni pro lidská práva. V politické rovině patrně jde o jasnou odměnu za profesorčinu loajalitu premiérovi Andreji Babišovi (ANO). Zvláště, když se odbornice na trestní právo nebojí říci tu, že by ji lákal Ústavní soud a tu, že by svou kariéru ráda završila jako ochránkyně lidských práv. Z čistě odborného hlediska to ale nemusí být zase až tak špatná zpráva, jak je v posledních dnech prezentováno. Válková se totiž lidským právům skutečně dlouhodobě věnuje.

Když se v roce 2014 hnutí ANO dostalo poprvé do vlády, profesorka Helena Válková se stala ministryní spravedlnosti. Vzhledem k jejímu odbornému renomé i znalosti prostředí se od ní hodně očekávalo. Během tehdejšího vládního angažmá dokonce chtěla stihnout přichystat dva zcela nové procesní kodexy - ten civilní, i ten soudní. Válkovou ale postupně vyčerpaly tu více, tu méně otevřené války s jejími prvními náměstky. Nejprve se současnou pražskou radní Hanou Marvanovou, posléze i s jejím nástupcem v ministerské funkci Robertem Pelikánem (ANO).

Válková, která tehdy byla v politice opravdu čerstvě, jakoby úplně nechápala pravidla hry. V únoru 2015 tak o ní vyšel v Lidových novinách nechvalně proslulý článek Osudové chyby ministryně Válkové. „Po roce ve funkci patří ministerstvo spravedlnosti vedené Helenou Válkovou (ANO) mezi nejslabší článek vlády. Po sérii personálních otřesů z poloviny loňského roku se resortu nedaří plnit ani úkoly stanovené vládním prohlášením, hrne před sebou mnoho klíčových rozhodnutí,“ zní úvod textu.

Loajalita k Babišovi

Prostřednictvím tohoto článku se ministryně definitivně dozvěděla, že už to - jak se později v souvislosti s postoji ministra dopravy Dana Ťoka (ANO) začalo říkat - nechce dělat. Tehdy byla na premiéra rozzlobená a když se při svém odchodu z funkce naposledy setkala s novináři, mluvila z ní rovněž určitá ukřivděnost a zhrzenost.

Ten postoj se ale velmi rychle změnil. Válková jakoby až po svém odchodu z ministerstva pochopila, co že to vrcholová politika vlastně obnáší. A dost možná si uvědomila, že svou věrností k nejmocnějšímu muži v zemi může získat opravdu hodně. Třeba i kýžený právnický post. První vlašťovka se objevila opravdu brzy. Už před prázdninami roku 2015 se o ní začalo spekulovat jako o možné ústavní soudkyni. „Také jsem slyšela, že zájem by měla i profesorka Válková,“ řekla mi tehdy pro Lidové noviny tehdejší senátorka Eliška Wagnerová.

A Válková to ostatně ani nikterak neskrývala: „Ústavní soudce představuje jednu z nejprestižnějších právnických profesí, a proto jistě každý, kdo je v této souvislosti zmiňován, nemůže být nerad…“.

Ústavní soud nevyšel, Válková se zatím neobjevila ani jednou mezi navrženými kandidáty. Babiše ale v následujících měsících a letech mnohokrát obhajovala, vysvětlovala za něj nevysvětlitelné. A na nikoho neútočila. Nechávala být i svého nástupce Roberta Pelikána a jeho případné neúspěchy. Jaký to je rozdíl třeba oproti další padlé ministryni hnutí ANO Karle Šlechtové a některým jejím už legendárním výpadům.

Válková se evidentně vyškolila i v pro hnutí ANO tradičním populismu. Zapomněla ale přitom na to, že to, co lze dobře prodat masám, právníkům už mnohdy nevoní. Loni se to projevilo třeba na tradiční odborné konferenci Karlovarské právnické dny.

Tam Válková dorazila až po začátku a nemohla tak slyšet, jak někteří odborníci v čele s předsedou Nejvyššího soudu Pavlem Šámalem cupovali určité změny v nedávné novele zákona o trestní odpovědnosti právnických osob. A Válková se k nim v následné diskusi hrdě přihlásila. Naplno se zkrátka stala političkou, z čehož může v hnutí ANO jen těžit.

Umí, nebo neumí lidská práva?

V posledních měsících se několikrát spekulovalo dokonce o tom, zda se Válková nevrátí znovu na ministerstvo spravedlnosti. Její oddanost Babišovi byla opravdu do očí bijící. To se rovněž nestalo.

Když se ale začalo mluvit o tom, zda se náhodou příští rok nestane novou ombudsmankou, přišla zpráva, že bude vládní zmocněnkyní pro lidská práva. „Pan premiér mě požádal, abych mu pomohla, protože si to stáhnul pod sebe, a věcí, které se z toho generují, je hodně. On ví, že to tady v Poslanecké sněmovně dělám, tak si asi myslí, že to nedělám špatně,“ citují Válkovou České noviny, které s informací přišly.

To může být ale jen předstupeň k některému z těch lákavých a možná i vymodlených postů. „Také jsem to zaslechla. Samozřejmě bych se tomu nebránila. Být navržený na soudce Ústavního soudu nebo veřejnou ochránkyni práv je pro každého velká čest. Určitě bych neřekla ne. Bylo by to krásné vyvrcholení kariéry," řekla v pondělí Válková pro Aktuálně.cz v souvislosti se spekulacemi o jejím dalším angažmá. A jak je vidět, mimo nemusí nakonec být ani ten Ústavní soud.

Válková evidentně usiluje o prestižní právnickou pozici dlouhodobě a nyní jej také s největší pravděpodobností dostane. Možná i proto, aby si vylepšila svůj životopis ještě před tím, než bude příští rok navržena jako nástupkyně Anny Šabatové.

Není důvod se ale kvůli tomu znepokojovat. Profesorka se totiž dlouhodobě věnuje třeba obětem trestných činů a sociální práci, nějakou dobu vedla i tuto katedru na pražské filozofické fakultě, kde dodnes působí. Lidskými právy se tak zabývá a filozof Daniel Kroupa, který chce podle Deníku N odejít z příslušné rady i kvůli tomu, že v nich Válková nemá odborné zázemí, dost možná rezignuje alespoň v tomto ohledu zbytečně.

I pokud by profesorka Válková dostala některou z těchto pozic čistě jako odměnu za svou věrnost, je potěšující, že na ni alespoň odborně má. A to je vlastně v současné době dobrá zpráva.