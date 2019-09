Januš: Že Babiš trestný čin nespáchal, není překvapivé. Proč to ale neřekl až soud? | info.cz

KOMENTÁŘ JANA JANUŠE | Státní zástupce Jaroslav Šaroch zastavil podle Deníku N trestní stíhání premiéra Andreje Babiše (ANO) a dalších lidí v kauze Čapí hnízd o . Zdá se, že Babišovy dlouhodobé problémy a jedny z nejtvrdších výtek, které se snášely na jeho hlavu, jsou vyřešeny. Rychleji, než jsme očekávali, případ se nedostane před soud. Je to škoda hlavně pro předsedu vlády, který by až z pozdějšího verdiktu „nevinen“ vytěžil z hlediska veřejného mínění daleko více než nyní. Pro nás všechny pak půjde o test, nakolik respektujeme český právní řád a spravedlnost, která se nám nemusí líbit.

Zastavení trestního stíhání není zase až tak překvapivé, jak se může na první pohled zdát. Prokázat někomu úmyslný trestný čin spojený s financemi je ve složitém českém procesu obzvláště komplikované. Pokud existují sebemenší pochybnosti, padá u soudu osvobozující verdikt. V právních státech to tak funguje od vzniku moderní společnosti a je to tak správně.

Že se premiér trestného činu v kauze Čapího hnízda pravděpodobně nedopustil, jsme na INFO.CZ psali dlouhodobě, i když jsme očekávali, že státní zástupce Jaroslav Šaroch nechá Babišovo jednání otestovat právě soudem. Odpovídalo by to dosavadní strategii žalobců v podobně exponovaných případech.

Z hlediska veřejného mínění by bylo pro premiéra daleko výhodnější, kdyby o jeho nevině rozhodl až nezávislý soud a nikoliv státní zastupitelství, které podléhá moci výkonné, a tím i přímo Babišem řízené vládě. Takto to může vypadat, že je to všechno tak nějak cinknuté.

„Malér je v tom, že důvěra veřejnosti v nestranný výkon st.zastupitelství se zhroutí. Ode dneška se st.zastupitelství bude těšit stejné důvěře, jako komunistická prokuratura před rokem 1989. A náprava bude těžká,“ napsal už na svůj twitter předseda poslaneckého klubu TOP 09 Miroslav Kalousek.

Čert vem @AndrejBabis, Vyšší Spravedlnost si ho nakonec stejně najde. Malér je v tom, že důvěra veřejnosti v nestranný výkon st.zastupitelství se zhroutí. Ode dneška se st.zastupitelství bude těšit stejné důvěře,jako komunistická prokuratura před rokem 1989. A náprava bude těžká. https://t.co/cBmkuEcEkP — Miroslav Kalousek (@kalousekm) September 2, 2019

„Z odůvodnění státního zástupce: 'Čapí hnízdo prošlo testem voleb. V takovém případě zaniká trestnost skutku, který by byl jinak trestný. Předchozí vlády rozkradly tisíce miliard, obviněný naopak vybudoval firmu z ničeho a zvedl důchody',“ rádoby žertuje na stejné sociální síti advokát Petr Němec.

Z odůvodnění státního zástupce: "Čapí hnízdo prošlo testem voleb. V takovém případě zaniká trestnost skutku, který by byl jinak trestný. Předchozí vlády rozkradly tisíce miliard, obviněný naopak vybudoval firmu z ničeho a zvedl důchody." — Petr Němec (@SemSuchar) September 2, 2019

Stesky, s nimiž se již roztrhl pytel, které naznačují, že to není tak úplně fér, by si měli všichni nechat od cesty. Nemáme teď žádné důkazy pro to si myslet, že se státní zastupitelství zachovalo protiprávně. Žalobci nyní ale nemohou mlčet, naopak musí veřejnosti všechno podrobně a klidně i opakovaně vysvětlovat. Musí nám říci i to, proč k testu soudem přece jen nepřistoupili. Dokud se právě v těchto věcech neobjeví pochybnosti, respektujme Šarochův postup.

Teprve nyní otestujeme sílu právního státu a demokracie v České republice. Až teď zjistíme, zda státnímu zastupitelství věříme pořád natolik, jak se ještě před letními prázdninami zdálo z demonstrací a z vyhrocených slov některých aktivistů proti ministryni spravedlnosti Marii Benešové (za ANO). Uvidíme i to, zda ti samí lidé teď budou dál podporovat klíčové osobnosti státního zastupitelství. Nebo si, alespoň někteří z nich, najednou začnou myslet něco jiného?

Spravedlnost se nám nemusí líbit, vždy ale musí odpovídat zákonům a platit stejně pro všechny. A to je možná to nejklíčovější, co bychom si z dnešní zprávy o premiérovi měli odnést.