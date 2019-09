Januš: Zeman slibem milosti Babiše oslabil, udělal z něj věčného „zločince“ | info.cz

„Prezident Miloš Zeman využije práva abolice v případě premiéra Andreje Babiše, pokud nejvyšší státní zástupce zruší rozhodnutí o zastavení jeho stíhání. Řekl to v TV Barrandov,“ uvedl dnes večer na twitteru prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček.

Proč něco takového prezident udělal jen krátce poté, co dané rozhodnutí nabylo právní moci a nejvyššímu státnímu zástupci Pavlu Zemanovi začala běžet tříměsíční lhůta na případné zvrácení tohoto postupu? Nejpravděpodobnější odpověď je, že se tímto krokem dostáváme zcela mimo právo a jednotlivá procesní pravidla a míříme do tuhého politického, či možná spíše mocenského, boje.

Řekněme, že by si Pavel Zeman ono rozhodnutí, které má v dosti neúplné podobě k dispozici už i veřejnost, během podzimu prošel a předpokládejme, že by také on došel k závěru, že o trestný čin nešlo a v Praze rozhodli správně. Nikdo by proti takovémuto postupu, čistě právním pohledem, nemohl nic namítat. Andrej Babiš by měl pokoj. Jeho trestní stíhání by bylo minulostí, útoky opozice i aktivistů by mohl odrážet poukazem na nezávislost státních zástupců a posvěcení respektovaným Pavlem Zemanem, na jehož podporu se před prázdninami několikrát demonstrovalo.

Babiš by logicky posílil a dosavadní spojenectví s prezidentem Milošem Zemanem, který mu dlouhodobě kryje záda, by už pro něj nebylo tak klíčové.

Ale silnější premiér s sebou automaticky nese slabšího prezidenta. Něco takového by zřejmě Zemanovi nevyhovovalo. A tak je dost možné, že takový scénář, k jehož naplnění mohlo dojít nejpozději za tři měsíce, okamžitě zastavil.

Kvůli jeho čtvrtečnímu prohlášení se Babiš už nikdy tak úplně neočistí. Část veřejnosti ho navždy bude mít za zločince, který nesedí ve vězení jen díky svému holportu s prezidentem. Možnost výše nastíněné argumentace teď prezident premiérovi vzal a naplno ho vystavil útokům ze všech možných stran. A vlastně legitimizoval i pražskou vrchní státní zástupkyní Lenku Bradáčovou, která Babišovo trestní stíhání potvrzovala. Mohla mít pravdu, jen to kvůli prezidentovi nikdy nevyjde najevo, řeknou si teď zcela jistě někteří.

Pavel Zeman může na Babišově dalším stíhání trvat, nepokládám to ale za příliš pravděpodobné. Vzhledem k tomu, že se na zastavení Babišova stíhání shodli jak dozorující státní zástupce Jaroslav Šaroch, tak jeho vedoucí Martin Erazím, předpokládám, že by jim nakonec přikývl také nejvyšší státní zástupce. Pokud ne, až v tomto okamžiku mohl začít mluvit Miloš Zeman o abolici. Pokud by tím tedy nesledoval i něco dalšího, mohlo by to až tehdy mít svou logiku.

Babiš nic neudělal, teď se to prokázalo. Část lidí je slepá a racio dostává na frak, říká Vondráček

Uvidíme, co Pavel Zeman ještě udělá. Také on hraje o svou další pověst. Není tak jedno, co se v příštích třech měsících stane, důležité je to rovněž pro přežití důvěry v české právo. Pachuť tu ale, už kvůli mocenským hrám Miloše Zemana, každopádně zůstane.