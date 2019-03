Januš: Ženy nebudou hosty, ale hostkami. Přehnaná korektnost může zničit i dobré věci

GLOSA JANA JANUŠE | Festival dokumentárních filmů o lidských právech Jeden svět, za nímž stojí obecně prospěšná společnost Člověk v tísni, i letos otevře zásadní témata. V březnu se bude zabývat věcmi, jako jsou hledání identity nebo rozdělená společnost. Do Prahy díky přehlídce zavítá například předseda tibetské exilové vlády. Byla by škoda, kdyby tyto dobré věci a jejich společenské vnímání narušili organizátoři festivalu až přilišnou a přehnanou korektností.

Je to detail, ale o mnohem vypovídá. Ženy, které na festival zavítají, se nebudou počítat mezi hosty, ale mezi hostky. Právě tak o nich totiž mluvili na úvodní tiskové konferenci.

A teď: Jde o správné, nebo jen nadmíru korektní označení? Chtěly by ženy, které přijíždějí, patřit spíše mezi tradiční hosty, nebo se opravdu samy vidí mezi hostkami? Nejde takovéto vymezení proti korektnosti a feminismu už jen tím, že se nad ním lidé pozastaví? Hledají pak nutně rozdíly tam, kde by je to jinak ani nenapadlo.

Podle Ústavu pro jazyk český Akademie věd ČR navíc neplatí, „že by pro rozlišení pohlaví bylo vždy nutné volit substantivum příslušného rodu".

„Domníváme se, že mužské podstatné jméno host plní v jazyce svou funkci dobře, a proto potřebu uměle vytvořit přechýlenou podobu hostka nesdílíme. Není však vyloučené, že společenská poptávka povede k tomu, že se slovo hostka v češtině prosadí i v plně spisovných projevech, přestože dnes je mnohými uživateli češtiny vnímáno jako nepotřebné, popř. expresivní,“ dočteme se dále.

Ženy jistě nemají mezi filmaři lehké postavení. Svědčí o tom třeba také často zveřejňované rozdíly v jejich odměnách, které bývají mnohdy oproti mužům nižší. Podobné to bude i v jiných profesích. Ale tím, že pro ně budeme používat nezavedené a podivně znějící slovo, jim nepomůžeme. Spíše naopak.

A navíc tím rozmělníme pozornost, kterou bychom jinak mohli věnovat důležitějším věcem. Organizátoři festivalu Jeden svět přitom v rámci korektnosti přicházejí i s výbornými nápady, jako když tlumočí vybrané věci do znakové řeči.

Tak prosím, spíše více znakování než hostek.