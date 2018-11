Jestli je Babiš ml. zdravý a volný, proč nepřijede vyčistit vzduch do Česka? Komentář Petra Holce

Podivné video Seznam Zpráv s Andrejem Babišem mladším, jenž reportérům řekl, že byl kvůli případu Čapí hnízdo unesen na Krym, rychle přešlo v ještě podivnější rodinnou ságu. „Teď čtu v novinách, že můj otec řekl, že musím být pod ´neustálým dozorem´ vzhledem k mé pseudonemoci, které se říká schizofrenie. Tím překročil červenou čáru, protože to je lež a sahá to a dotýká se to mé osobní svobody. Nejsem vůbec pod ´dozorem´ ve Švýcarsku, ale volný,” citoval server Seznam.cz z e-mailu syna premiéra.

Ten tak reagoval na vyjádření svého otce, že je „psychicky nemocný, bere léky, musí být pod dohledem a žije s matkou ve Švýcarsku.“ A taky že ho na Krym nikdo neunesl, ale odjel tam dobrovolně s Petrem Protopopovem, který se o něj staral kvůli jeho psychickým problémům, jak potvrdil i sám Protopopov. Ten je navíc manželem lékařky Dity Protopopové, jež Babiše juniora ošetřovala po incidentu na dálnici v roce 2015 a napsala o jeho zdravotním stavu lékařskou zprávu. Její správnost teď potvrdil i Národní ústav duševního zdraví, kde premiérův syn pobýval.

Lehce hororové screen shoty premiérova syna z hlavní stránky Seznamu.cz, kde vypadá jako vyděšené rukojmí Islámského státu těsně před popravou, taky vystřídaly fotky veselejšího Babiše mladšího z Krymu. Na jedné mu na každém rameni sedí jedno zvíře, na jiné spokojeně popíjí. Současně ale premiérův syn ze Švýcarska napsal, že chce kvůli své loňské cestě na Krym mluvit s českou policií. Ta mezitím potvrdila, že ho chce vyslechnout podobně jako reportéři. Snad jen bez skryté kamery.

Policie sice případ údajného únosu uzavřela s tím, že nešlo o únos, o obnovení vyšetřování včetně výslechu Babiše mladšího ji ale po zveřejnění videa požádal nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Premiérův syn žije se svou matkou a ve videu Seznam Zpráv určitě nevypadá ani nezní jako člověk v mentální pohodě; mluví nesrozumitelně a novináři mu občas musejí potichu napovědět, co chce vlastně říct, což nikdy nebudí nejvyšší důvěru. A zvlášť, když někoho točíte kamerou ukrytou v brýlích.

Babiš mladší, jenž má švýcarské občanství, ve videu sám přiznává, že má psychické problémy a bere prášky. Teď pro změnu píše, že má jen „pseudonemoc“, není „pod dozorem“ a navíc je i „volný“. Jeho otec o něm sice neřekl, že je pod „dozorem“, ale pouze „dohledem“, v celé válce slov a tvrzení proti tvrzení, které si každý vykládá podle vlastní potřeby, už je to ale jedno. Ztraceno v překladu, říká se tomu taky. Pomoci vyčistit vzduch teď ale nejlíp může sám Babiš mladší.

Pokud je skutečně volný, není pod dozorem a cítí se zdravý, jak píše, měl by přijet do Česka a normálně vypovídat na policii. Ta už ho chce stejně nějaký čas vyslechnout a takhle jen ušetří za benzín a drahé švýcarské diety. Vlastně by se tak jen vrátil tam, odkud tvrdí, že byl před časem unesen, aby „zmizel“ kvůli kauze Čapí hnízdo. Ostatně teď by mu v návratu případně nezabránil ani sám premiér, shodou okolností jeho otec. A taky by před ním nejspíš neutekla ani česká policie, která se mu prý podle jeho advokáta vyhýbá.