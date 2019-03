Jirsa: ČSSD zrušila kvóty pro ženy a dostala silnou Maláčovou

GLOSA TOMÁŠE JIRSY | Můj nejoblíbenější citát Ronalda Reagana je ten, který se týká hospodářské politiky státu: „Pokud se to hýbe, zdaň to. Když se to stále hýbe, reguluj to. A když se to přestane hýbat, dotuj to.“ Kdyby se Reagan dožil dnešní doby, možná by bonmot rozšířil ještě o jedno ponaučení: „Když je to znevýhodněné, pomáhej tomu zavedením kvót.“ Jde o mantru všech bojovníků za sociální spravedlnost a oblíbený návrh feministek, jak vyřešit dle jejich názoru nedostatečné zastoupení žen v politice.