Jirsa: Mlhavé sliby Martina Jaroše. Věčný kritik ukázal jen prázdné ruce | info.cz

KOMENTÁŘ TOMÁŠE JIRSY | Zpravodajský server Seznam Zprávy uvedl rozhovor reportéra Jiřího Kubíka s marketingovým expertem Martinem Jarošem tak, že zaskočil mnoho lidí. Titulek „ Marketingový expert Martin Jaroš se chce postavit Babišovi. Ohlásil novou politickou stranu “ z mnoha důvodů čeřil sociální sítě. Jistě vzbudil naděje u těch, kteří už by rádi co nejdříve Jarošovi házeli hlas, vyvolal obavy u těch, kteří za ním vidí z mnoha důvodů jen další naivní politický projekt, a v neposlední řadě zaskočil ty z nás, kteří mají paměť.

Je tomu totiž zhruba rok a dva měsíce, co Jaroš s podobným titulkem oznámil založení politické strany, tehdy v rozhovoru pro DVTV. Přesněji řekl, že do roka a do dne přijde s novou stranou a oněch dvanáct měsíců využije k cizelování programu a nabírání „kritické masy“ příznivců. S tolerancí dvouměsíčního zpoždění je tedy na místě očekávat prezentaci slíbené nové partaje, jejího programu a tváří a aspoň symbolické poodhalení étosu, který by ji dostal do poslaneckých lavic.

Nic z toho ale interview Seznamu neobsahuje, Martin Jaroš dokonce vzal pomyslně zpátky svůj rok starý rezolutní slib založení nové strany, když řekl, že na podzim proběhne řada setkání po České republice a podle ohlasů se teprve bude rozhodovat, co dál. Explicitně zmínil také variantu, že v případě nepříznivého přijetí u veřejnosti „stáhne krovky“ a vrátí se k běžnému životu. Pamětníkům to lehce může připomínat pompézní turné Pozitivní evoluce Karla Janečka, který objel zemi s programem kritiky stávajících poměrů a vizionářských proklamací o novém volebním systému, aby ve finále umetl cestu k moci Andreji Babišovi a jeho hnutí.

Ostatně kritika poměrů je převažující náplní snad všech interview s Jarošem. Den po svém výrazném vystoupení na Václavském náměstí zopakoval tvrdá slova na adresu Andreje Babiše a zhruba stejnou část negace věnoval opozičním stranám, které dokonce označil za „zdechliny“ a pohrobky devadesátých let.

Nepoměr mezi konstantní a drsnou kritikou stávajícího politického spektra a naprosto minimální schopností říct cokoliv konkrétního k vlastnímu politickému projektu byl až zarážející. Z lidí představil pouze Martina Hausenblase, regionálního politika a podnikatele, a Michala Bláhu, experta na transparentnost veřejné správy, podnikatele a bývalého poradce Andreje Babiše na Ministerstvu financí. Vše ostatní zůstalo zahaleno v oparu naprosté nekonkrétnosti.

Lidé, kteří Martinu Jarošovi tleskali na Václaváku a vidí v něm možného politického spasitele, ještě nejspíš nějakou dobu vydrží poslouchat novou variaci na „všechno je špatně a bude líp“. Ta část voličů mimo městskou bublinu, která není spokojena s Andrejem Babišem, ale čeká na lídra, který se porve o moc a ukáže jim namísto slibů, kudy vede cesta k lepším zítřkům. Jaroš jim ukázal, že zatím čekají naprosto marně.