„Jsme jeden autobus.“ Co udělají s výjezdy do krajů ministři ČSSD? Glosa M. Žižkové

Sociální demokraté dnes začínají hlasovat o tom, zda chtějí do vlády s hnutím ANO. Kolem vnitrostranického referenda se rojí tolik nejistých, že je už ani nemá smysl je zmiňovat. Natož předpovídat jeho výsledek. Jedna jistota ale přetrvává: pokud kabinet na tomto půdorysu opravdu vznikne, čekají i ministry za soc.dem. výlety po krajích v autobusu. A nebo ne? Jen těžko se představuje, že by vládní výjezdy pokračovaly ve stejné soudržnosti, jak se tomu děje dnes.

Návštěvy regionů dnes vypadají idylicky. Za dlouhým stolem sedí uprostřed premiér v demisi Andrej Babiš, z obou stran ho obklopují „jeho“ ministři. Ať už odpovídají na otázky starostů nebo veřejnosti, snaží se co nejvíce vyzdvihnout přednosti kabinetu, který tahá za jeden provaz, pracuje jako jeden tým, maká… Působí přitom jako by svými vyjádřeními chtěli co nejvíce zapůsobit na svého předsedu. Z jejich vystoupení byste měli pocit, že se všechno naprosto daří.

Otázkou je, jak budou tyto výjezdy vypadat v případě, že se opravdu sestaví nový kabinet ANO s ČSSD. Jen těžko si lze představit, že budou sociální demokraté takto ochotně pózovat pro obrázek „jsme jeden autobus“. Místopředseda hnutí ANO a ministr Richard Brabec si sice v rozhovoru pro INFO.CZ pochvaluje, že si s novým vedením – na rozdíl od toho minulého – velmi dobře rozumí. Jedná prý bez zbytečných emocí a kdyby se soc.dem. zbytečně nesekala, mohli už dávno vládnout. Jenže realita takto idylická zdaleka nebude.

Věřím, že k referendu @cssd naši straníci přistoupí zodpovědně a zváží, zda je výhodnější vstoupit do vlády. Anebo se budou rozhodovat na základě momentální mediální atmosféry a předneseného návrhu personálního obsazení ministerstev, který se může ještě značně proměnit. pic.twitter.com/bOrzELOYVW — Jiří Zimola (@jirizimola) 21. května 2018

Poukázal na to už Andrej Babiš, který během posledního výjezdu do Ústeckého kraje v Předlicích prohlásil, že ministerstvo práce a sociálních věcí museli žel přenechat soc.dem. a tak se teprve uvidí, jestli nový ministr bude chtít problém byznysu s chudobou řešit. Na postoj „společně makáme“ to v tu chvíli moc nevypadalo. Působilo to spíše tak, že dojde na typické přetahování, kdo za co negativního může.

Rozhodující bude jistě i personální obsazení kabinetu. Co se týče ANO, mnoho z šéfů resortů už pokračovat nechce: Stropnický, Pelikán, Ťok. Nahnutý osud má Karla Šlechtová. Nominanty do nového kabinetu hnutí zveřejnit odmítá. Vedení ČSSD to už na konci minulého týdne udělalo. A ukázalo se, že spor se rozhoří třeba kolem návrhu Miroslava Pocheho na ministra zahraničí – hlavně kvůli prezidentovi Miloši Zemanovi, který mu nechce odpustit staré křivdy.

Jisto ale není ani kolem dalších jmen. Jak dnes vzkázal členům partaje její místopředseda Zimola: nehlasujte podle jmen, která jsme vám v pátek slavnostně představili, „návrh personálního obsazení ministerstev se může ještě značně proměnit“. Tak uvidíme. Třeba se bude brát v úvahu i to, zda jsou nominanti ochotni jezdit společným autobusem a fotit si u toho selfíčka.