Jste báječní, Češi! Vytváříte národní imunitu nejen proti koronaviru, ale i proti nenávisti | info.cz

Jako olivy vydávají nejlepší olej, když se nejvíc mačkají, i lidé ze sebe dají to nejlepší pod tlakem. Koronavirová krize to jen potvrdila. Mnozí dělají víc, než musí, další riskují vlastní zdraví, aby pomohli druhým, jiní dobrovolně pracují bez nároku na mzdu a zisk. Sluší se za to všem poděkovat, což činíme tímto textem.

Děkujeme bojovníkům s virem v první linii, kteří jsou pod největším náporem. Sestrám, lékařům a dalšímu zdravotnímu personálu. Děkujeme hasičům, policistům, prodávajícím, řidičům a všem dalším, kteří riskují zdraví, aby zajistili základní služby. Děkujeme dobrovolníkům, kteří šijí roušky či kteří pomáhají těm, co si sami pomoci nemohou a firmám nabízejícím své kapacity ve veřejném zájmu. Děkujeme všem, kteří se do tohoto výčtu nevešli.

Děkujeme také disciplinovaným spoluobčanům, kteří dodržují karanténu, nosí roušky a chrání sebe i druhé. Zejména ty nejohroženější, jimiž jsou senioři a nemocní. Co může vypadat jako maličkost, je ve skutečnosti rozhodující ke zvládnutí epidemie. Tisíce hrdinů by nezachránilo miliony, pokud by se chovali nezodpovědně a sobecky. Děkujeme všem, kteří šíří optimismus a jsou milí k ostatním. Stres a špatná nálada doslova zabíjejí, zatímco pohoda posiluje.

Skutečně se tu v této chvíli utváří cosi jako národní imunita. Národní imunita proti nenávisti, strachu a vzájemné nedůvěře, které nás poslední roky dusily, které nás rozdělovaly, které rozbíjely tradičně sousedskou českou společnost. Zažíváme pocity sjednocení a sounáležitosti, jaké jsme necítili od roku 1989 a jež nám suplovaly snad jen krátké chvíle radosti nad sportovními úspěchy. Toto je dobrý vklad do doby po koronaviru.

Nyní svádíme jako národ daleko důležitější zápas. Někteří z nás přímo, my ostatní jim, ale vlastně nám všem, držíme pěsti. Možná by stálo za to 7. dubna, na Světový den zdraví, vyvěsit na veřejných budovách české státní vlajky. Jako výraz poděkování a jednoty. A k nim třeba přidat i prapory Itálie, země nejvíce postižené a těžce zkoušené katastrofou. Jako symbol solidarity a účasti.

Mysleme na ty, kteří jsou na tom hůř než my, mysleme na ty, kteří dělají vše pro to, aby naše země zvládla epidemii co nejlépe. Ještě jednou děkujeme všem Čechům za to, že jsou takoví, jací jsou: Báječní!