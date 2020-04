Kde je Kim Čong-un? Svět stále nedostal odpověď na velké tajemství Severní Koreje | info.cz

KOMENTÁŘ | O tom, proč severokorejský vůdce Kim Čong-un chyběl na dubnových oslavách výročí narození svého děda Kim Ir-sena, spekuluje mnoho think-tanků, tajných služeb, akademiků i zpravodajských agentur. Je vážně nemocný? Vyhýbá se setkáním kvůli koronaviru? Došlo snad k převratu? Nebo zemřel, jak v čase vydání tohoto textu někteří nanovo spekulují? Ať už byl důvod Kimovy absence jakýkoli, hlavní obava všech je stejná –⁠ kdo by jej nahradil? A jak by převzetí moci v chudé zemi s jaderným programem vypadalo?

Počáteční zprávy, že je Kim ve špatné zdravotní kondici a zotavuje se po údajné operaci srdce, byly jihokorejskou vládou i jejími tajnými službami bagatelizovány. Totalitní „sever“ přitom za celou dobu oficiálně nepopřel, že by Kim trpěl onemocněním srdce nebo byl operován. V minulosti kvůli zdravotním potížím několikrát zmizel a ví se o zdravotních problémech v jeho rodině (cysty, diabetes, srdeční komplikace).

Návštěva Kim Ir-senova mauzolea a oslavy spojené s výročím jeho narození jsou přitom mimořádně významným okamžikem, a pokud je Kim vynechal kvůli zdraví, muselo by jít o vážné problémy. Kdyby někdy v nedávné době zemřel, dalo by se naopak očekávat oznámení jeho smrti k tomuto datu kvůli symbolice a zdůraznění velikosti obou vůdců.

Jako možný důvod Kimovy nepřítomnosti byl uváděn strach z Covid-19. Přesto, že dle oficiálních vyjádření Severní Koreje onemocnění pro zemi nepředstavuje žádný problém, činnost vlády značí spíše opak. Hranice s Čínou byly zavřeny a oficiální fotografie z Kimovy účasti na posledních událostech i snímky z oslav odkazu Kim Ir-sena ukazují lidi v ochranných maskách. Je nepravděpodobné, že by se Kim vystavoval riziku nákazy na vojenských základnách a jiných dřívějších setkáních a teď se kvůli stejnému riziku nezúčastnil nejvýznamnější oslavy režimu. Pokud je důvodem jeho absence Covid-19, je pravděpodobnější Kimova nákaza než strach z ní.

Státní převrat je nejméně pravděpodobným vysvětlením. Zatímco Kimovo chování v uplynulých letech značí, že pro něj puč představuje skutečnou hrozbu, ať už jde o odstranění a popravu strýce, vraždu vlastního bratra nebo čistku mezi diplomaty po nepovedeném setkáním s Trumpem, žádné signály nenaznačují, že by v Severní Koreji mělo k nějakému převratu právě teď dojít. Z mnoha možností se tak zdá být nejpravděpodobnějším důvodem Kimovy absence zdravotní komplikace – kardiovaskulární onemocnění, nebo infekce covid-19.

Kdo podrží dynastii?

Je přitom nutné brát v úvahu značnou nestabilitu režimu, především z pohledu nástupnictví. Kim je velmi mladý a nemá zřejmě dospělého následníka, který by v dynastii pokračoval. Jediným rodinným příslušníkem se zkušeností a veřejnou image je Kimova sestra Kim Jo-čong. A právě ona byla osobou s prominentním postavením během zimních olympijských her v Pchjongčchangu v roce 2018, a později se dokonce zúčastnila summitu Kima a Trumpa. Nicméně její následnictví by bylo značně problematické.

Přestože je Kim Jo-čong v nezbytné pokrevní linii, jako mladá žena úzce spjata se svým bratrem by nemusela mít pevný souhlas s nástupem do vedení. Severní Korea je konzervativní patriarchální společnost a násilí páchané na ženách je v zemi zcela běžné. Představa, že by se vedoucí představitelé této společnosti a tamní armády sjednotili a podpořili mladou ženu, je velmi nepravděpodobná. Problém navíc představuje i její věk, respektive omezené množství zkušeností, podobně jako tomu bylo v případě jejího bratra. Taková situace by vytvářela ideální podhoubí pro zesílení mocenských bojů mezi vrcholnými představiteli moci, což jsou především starší muži.

Jinými slovy, Kimova dlouhodobá absence vyvolává obavy z hrozící vnitřní války o vliv mezi těžkými vahami totalitního státu vybaveného jadernými zbraněmi. To by byla závažná situace nejen pro region, ale pro celý svět.

Autor působí na Anglo-American University v Praze