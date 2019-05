Kerles: Cesta do hlubin voličovy duše aneb Proč volíme korupčníky | info.cz

Jinak totiž důsledek rakouského skandálu na evropské volby zřejmě vysvětlit nelze. Místo toho, aby se strana Svobodných (FPÖ), postižená korupčním skandálem, propadla v preferencích až k někam k nulové hranici, získala lichotivých 17,5 % hlasů. A od posledních evropských voleb se od ní odvrátily jen 2 % voličů. Sám Strache navíc získal křeslo europoslance. Voliči ho vykroužkovali z 42. místa na kandidátce. Přitom skandál, kvůli němuž se v Rakousku rozpadla vládní koalice, je jako vystřižený z nějakého špionážního filmu.

Předseda FPÖ a pozdější rakouský vicepremiér Heinz-Christian Strache se na tajně natočeném videu z roku 2017 domlouvá s domnělou neteří ruského oligarchy na obchodu, který by snad musel v normální společnosti zlomit vaz nejen politikovi, ale i jeho straně. Jinými slovy totiž říká: dejte nám ty vaše černé ruské peníze, my s jejich pomocí oblbneme národ tak, abychom se dostali do vlády, a pak vám všechno s velkým ziskem vrátíme na státních zakázkách.

Někteří jiní politici v Rakousku i celé Evropě se snažili rakouského skandálu využít k tvrzení, že na podobném „obchodním modelu“ stojí nejen Svobodní, ale i mnohé další nacionalistické strany v EU. I když je to ale v mnoha případech nepochybně pravda, včetně českých reálií, ultrapravičákům tahle domnělá „antipropaganda“ vůbec neublížila. Právě naopak. Třeba krajně pravicové Národní sdružení Marie Le Penové ve Francii dokonce zvítězilo, ačkoliv má také za sebou hned několik finančních skandálů.

Jak je to možné? K tomu, že se rakouský skandál ve volbách vůbec neprojevil, možná svou malou troškou do mlýna nechtěně přispěl i bývalý český ministr zahraničí Karel Schwarzenberg. Ten dal dva dny před volbami rakouskému deníku Kurier rozhovor, v němž vyjádřil svůj názor nejen na poslední aféru Heinze-Christiana Stracheho, ale i na politiku jako takovou. Na dotaz, jak je to vlastně s nelegálním financováním stran, doslova odpověděl: „Nemohu o nikom nic tvrdit, protože to nevím, ale pokušení je jistě velké.“ Když se redaktor následně zeptal, zda to znamená, že ti ostatní (myšleno politické strany) jsou prostě jen zručnější (než Svobodní), dostal od Schwarzenberga odpověď: „Myslím, že ano. Protože nevěřím, že všichni ostatní patří do klubu svatých.“

Český exministr zahraničí se tak vzácně trefil do vkusu mnoha lidí, kteří jsou dnes přesvědčeni o tom, že politika je obecně špinavá věc. A že to, při čem se nechal hloupě přistihnout Strache, tedy kázat vodu a pít víno, je v politice, včetně té české, úplně normální. Ať už je tenhle naprostý politický nihilismus oprávněný či nikoliv, jedna věc je jistá. Pokud nebude Strache odsouzen za trestný čin do vězení, možná se už brzy vrátí na politickou scénu jako hrdina a mučedník. Už dnes stovky jeho příznivců na sociálních sítích docházejí k závěru, že za celým skandálem stojí Angela Merkelová a další evropští „sluníčkáři“, kteří chtějí otevřít kontinent muslimské invazi. A že si chtěl Strache při té snaze ochránit Evropu trochu přilepšit z ruských peněz? No a co!

Pokud chtěl někdo rakouské Svobodné opravdu někdo vážně poškodit, měl raději zveřejnit video, v němž Strache třeba dělá neslušné návrhy své sekretářce. To by pro něj i jeho stranu mělo v dnešní době pravděpodobně mnohem horší následky než fakt, že chtěl zaprodat svou zemi nějakému ruskému oligarchovi.