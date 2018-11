Klaus mladší roní slzy a chce někam patřit. Už patří, mentálně do 19. století. Komentář P. Holce

Nepodezřívám Klause ml., že se do uplakaného národovce z 19. století, co svůj vysněný národ budí po žižkovských hospodách, jen tak stylizuje. Z lásky k našemu vánočnímu kaprovi se salátem, naftové oktávce a vůbec všemu českému se veřejně vyznal už tolikrát, že to asi fakt myslí vážně. Tohle totiž neděláte jen tak, chce to odvahu. Začíná trochu připomínat herce Miloše Kopeckého, který kdysi v televizi podobnými romantickými „verši“ hrdě zatracoval lidi, co svou vlast zradili tím, že utekli před komunismem.

Teď s tím vším Klaus ml. musel ven znovu kvůli 100. výročí vzniku Československa. První velkou slzu uronil, když naše dobrovolné strategické členství v demokratické EU přirovnal k dobám, kdy jsme nedobrovolně patřili k nacistickému Německu a totalitnímu Sovětskému svazu. „Další období, kdy česká vlajka nevlaje hrdě sama – zažíváme dnes. Visí nám pod kontrolou modrého praporu panevropské ideologie,“ píše. Chudák vlajka.

Klaus ml. samozřejmě není úplně originální, místo sociálních sítí a různých webů tentokrát vykrádá svého otce, bývalého premiéra a prezidenta. I ten rád přirovnává bohatou a demokratickou EU k někdejšímu bídnému a totalitnímu Sovětskému svazu, dobu protektorátu si zatím ale odpouštěl. Syn táhne myšlenkovou káru otce dál. A nějak v tom buditelském záchvatu zapomněl, že jsme do EU kdysi vstoupili dobrovolně a dokonce i v referendu, což je nejvyšší modla jeho stále většího oblíbence Tomia Okamury. A že naše členství taky pořád podporuje většina lidí, i když se Klaus ml., Okamura i další snaží o opak sebevíc.

EU může trpět tisícem nejhorších ideologií, stejně jako národní státy. Pořád ale lidem dokáže zajistit lepší život, než kdy mělo Československo i Česko, když zrovna nepatřilo do žádného většího spolku. Kdyby EU byla opravdu Sovětský svaz, dělají Italové místo Ferrari Škodu 136 Rapid a v Mnichově právě odchytávají mouchy nového moskviče, než ho pošlou na veletrh v Kazachstánu. Což je vlastně mentální obzor Klause ml.: před časem zavelel k vystoupení z EU, i když nám to přinese pokles ekonomické úrovně.

Druhou velkou slzu Klaus ml. uronil, když se zamyslel nad lidmi, „co někam patří“ (domů), a těmi, „co patří kamkoli“. Ani v tom není originální a pro změnu vykrádá nejen britskou premiérku Theresu Mayovou. Ta kdysi pronesla projev, na který by nejradši zapomněla, v němž proti sobě postavila lidi patřící „někam“ a ty patřící „nikam“.

Vlastně Klause ml. svým způsobem obdivuju: i v 21. století dokáže mentálně žít v 19. století. Možná už brzy doma najde nějaké původní rukopisy dokazující naši národní velikost. Třeba že jsme „tuzemák“ objevili dávno předtím, než jinde začali pálit rum.

Nic proti vlastenectví. Většina lidí jsou vlastenci automaticky, jen si to jako Klaus ml. nemusejí připomínat i při nakupování. Patří prostě „domů“, i když si na večer domů radši koupí francouzské víno. A stejně tak samozřejmě existují lidé, kteří „domů“ patří o něco míň než ostatní, protože je život poslal kolem světa. Chápu, že to Klaus ml. úplně nechápe. Rád se teď romanticky vrací do komunistického dětství plného samých výborných věcí, kdy život Čechy poslal z rodiště maximálně tak na sídliště. Ano, byla to krásně jednoduchá doba, neexistovalo žádné kosmopolitní zmatení.

Jeho otec, než se i on začal vracet do dětství, kdysi hlásal volný trh. A ten mimo jiné znamená i to, že se třeba v Bejrútu narodíte libanonské matce a francouzskému otci, vystudujete v Americe a poté pracujete v Londýně, protože vám tam nabídnou lepší práci než v Bejrútu. Což je tak nějak i pochopitelné. Ani já teď nejsem úplně originální a pro změnu volně vykrádám příběh novinářky deníku Financial Times. Ta se po projevu Mayové zeptala, jestli je proto nějak horší člověk než Britové, kteří se narodili v Británii a taky tam umřou.

Neřekl bych. Klaus ml. nejspíš ano, podle něj musí správný občan patřit pouze do jednoho místa, jinak je jednoduše „odnikud“. On sám se například stále víc hlásí k proseckému paneláku, kde vyrostl - chce patřit do něj. Proč ne. I já měl v raných 90. letech to (ne)štěstí, že mě tam život zavál do ročního podnájmu. Byli jsme v domě jedna velká rodina, skrz zdi i trubky jsme sdíleli úplně všechno včetně toho horšího. Byli jsme až moc „otevření“, snad proto se teď Klaus ml. tolik „uzavírá“. Pro Česko jako moderní zemi není panelák nejlepší vize.