Kolman: Odměny politiků za marginální funkce? Poučme se v europarlamentu | info.cz

KOMENTÁŘ PETRA KOLMANA | Evropský parlament (EP) nepatří mezi Čechy a Moravany zrovna k nejpopulárnějším institucím. O tom mimochodem dlouhodobě svědčí mimo jiné i nižší volební účast a také skutečnost, že některé strany a hnutí do nich staví druhořadé kádry. A to přirozeně neplatí jen pro ČR. Nicméně jednu pozitivní věc na EP přece jenom spatřuji a mohli bychom se z ní poučit.

Nutno ocenit, že všichni evropští poslanci pobírají stejný plat. Tedy nejen bez ohledu na to, zda jsou z bohatého Německa anebo chudšího Bulharska či Rumunska, ale hlavně všichni pobírají stejně bez zřetele na to, jestliže jsou místopředsedy či předsedy nějakého výboru, podvýboru anebo jiného orgánu. To bychom v budoucnu měli určitě zakomponovat i do české parlamentní kultury. Kdo se se zajímá o veřejné dění už tuší, kam tím autor glosy míří.

Ano, odpadly by nechutné, únavné a dlouhé tahanice o to, kdo bude kde místopředsedou nějakého super významného podvýboru, který se schází jednou za tři měsíce. Kdysi mne pobavil jeden poslanec, který zdůvodňoval existenci svého podvýboru, kterému ráčil předsedat, těmito slovy: Náš orgán je velice pracovitý a nezbytný, o čemž svědčí, že se schází každé dva měsíce, na rozdíl od jiných, které se schází s bídou jednou za tři měsíce.

Ve finále to dopadne tak, že 170 – 180 poslanců z 200 má nějakou placenou funkci, což voliče může akorát tak naštvat. A jen si ťukají na hlavu, kde že zůstaly předvolební sliby o šetření veřejnými penězi.

Pro informační komplexnost dodejme, že v EP má vyšší (ale nikterak extrémně) odměnu pouze předseda a místopředseda celého parlamentu. To by bylo možné systémově akceptovat i v českém pilíři moci zákonodárné, ale nikoliv u jeho jednotlivých suborgánů.

Někdo namítne, že základní platy europoslanců jsou vysoké, je to cca 230 000 měsíčně (záleží na aktuálním kurzu eura), tudíž žádné příplatky „eurostrejci“ již nepotřebují. S tím možno souhlasit, nicméně to není logický důvod proti tomuto opatření. Ba naopak.

Máme za to, že i základní plat českých zákonodárců, by měl být důstojný a vysoký. Zastávám dlouhodobě názor, že by měl být roven platu krajského soudce – tedy cca 120 000 hrubého měsíčně, ale již bez dalších příplatků za různé podvýbory pro rybářství, loutkoherectví či houbaření. Poučme se zde od europarlamentu!