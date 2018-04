KOMENTÁŘ: 6 pražských ran: Jak Krnáčová postupně vytrestala zpovykané Pražáky

Rána první: Vyhnání z domovů

Spolu s bývalým náměstkem Stropnickým a celou magistrátní koalicí zpomalila primátorka výstavbu nových nemovitostí. Sehnání povolení na rekonstrukci chátrajícího domu v centru trvá často roky, ceny pronájmů bytů 2+1 i díky neřešení rozmachu Airbnb začínají na krásných 17 tisících. Pražané z čtvrtí poblíž centra tak po vyhnání z domovů prchají do příměstských lokalit. Ty zatím počet přijatých žádostí o azyl nezveřejnily.

Rána druhá: Bourání mostů

Zatímco v křesťanské tradici mají výrazné místo stavitelé mostů (pontifex – odtud výraz pontifik značící papeže), Krnáčová se rozhodla zapsat do historie jako ta, která mosty boří. Trojská lávka spadla bez předchozí pozornosti, Libeňský most byl zavřen, aniž by dopravní podnik připravil odklony tramvají, a ve městě tak nastal na jeden den chaos (na další dny už jen kolony). Nu a třeba taková lávka na Železničním mostě u Výtoně už je taky nějaký ten pátek mimo provoz, prý kvůli havarijnímu stavu konstrukce. Vlaky ale přes most jezdí vesele dál.