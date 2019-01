KOMENTÁŘ: Debata s občany Macronovy problémy nevyřeší. Maximálně mu poskytne trochu času

V Česku skončily občanské konzultace o Evropské unii rozpačitě, francouzská vláda se jejich prostřednictvím chce s občany bavit o daních i demokracii. Hnutí žlutých vest neskrývá skepsi, a není se co divit. O tématech debaty rozhodla vláda, která také předem říká, že se závěry konzultací řídit nebude. Proč potom takovou hru na demokracii vůbec pořádá?

Radikálně snížit daně a zvýšit minimální mzdu i důchody si francouzský stát dovolit nemůže. Jak tedy odpovědět na požadavky žlutých vest, a nehodit přitom pod stůl reformní prezidentský program?

Emmanuel Macron přišel před časem s únikovou cestou – nespokojeným Francouzům nabídne „národní občanskou debatu“, v níž se budou moci k zásadním politickým tématům vyjádřit. Prezident ale dal zároveň jasně najevo, že své nejdůležitější programové cíle měnit nehodlá.

Francouzi se podle průzkumů k prezidentovu nápadu staví pozitivně – o účast projevilo zájem až 45 procent dotázaných a slyšelo o nich 81 procent lidí. To je ale asi to jediné pozitivní, co se dá o debatě týden před jejím začátkem říci. V úterý večer totiž odstoupila žena, která měla organizaci celého projektu na starosti, Chantal Jouannová. Reagovala tak na veřejnou diskuzi, kterou rozvířily informace o jejím platu, jenž přesahuje 14 tisíc eur měsíčně (asi 370 tisíc korun).

Kromě nejasné organizace diskuzí zůstává otázkou, o čem se na nich bude mluvit. Vláda sice stanovila čtyři prioritní okruhy témat – ekologický přechod, daně a veřejné výdaje, demokracie a občanství a organizace státu a veřejných služeb, potenciálně výbušné téma migrace z nich ale na přání diplomatů vypadlo. Jouannová nicméně v pondělí uvedla, že žádné téma nebude při diskuzi zakázané, a to včetně možné změny zákona o manželství pro všechny.

Vládní mluvčí Benjamin Griveaux o den později pro změnu prohlásil, že interrupce, trest smrti nebo výše zmíněné manželství pro všechny „nebudou na stole“ a že vláda nehodlá opouštět své základní hodnoty.

Francouzi tak dostanou možnost diskutovat, hlavní témata jim ale určí moderátor. Dopředu je přitom jasné, že se politici názory diskutérů řídit nebudou. Vláda tak riskuje, že lidé oblékající si od půlky listopadu žluté vesty se naštvou ještě víc. K jejich požadavku na zavedení referenda z občanské iniciativy mají totiž konzultace pořádně daleko.

Jednomyslná shoda na smyslu celé debaty nakonec nepanuje ani ve vládě – zatímco levé křídlo Macronova hnutí myšlence tleská a touží si vyslechnout hlas lidu, napravo panuje spíš skepse a přesvědčení, že na debaty budou stejně chodit pořád ti samí lidé.

Občanské konzultace mohou snadno skončit podobně jako loni v Česku, tedy prakticky nulovým výsledkem. Na sérii vládou organizovaných akcí, které měly přiblížit unii občanům, se sešly pouhé dva tisíce lidí. Dá se sice očekávat, že občansky angažovaní Francouzi budou o daních a demokracii diskutovat ve výrazně větším počtu, na uklidnění statisíců rozčilených lidí to ale stačit nebude. Protesty oslabený Macron tak může získat jen jednu věc – trochu času navíc.