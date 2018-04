Komentář: Hamáček zkouší blafovat, válku s Babišem ale nevyhraje

Maximálně v nich totiž drží další průšvih, a to už na podzim v komunálních volbách. ANO si vzalo před Velikonocemi týden na rozmyšlenou, ve skutečnosti má ale už dávno rozmyšleno: Babiše samozřejmě neobětuje, protože s ním by obětovalo i samo sebe, a finance ani vnitro ČSSD taky nedá. V rámci ústupku nejspíš nabídne spravedlnost, průmysl nebo obranu, tu ale Hamáček nechce, i když se sám profiloval jako stínový ministr obrany. To vám mimochodem řekne o personálním přetlaku v ČSSD zhruba vše, co potřebujete vědět.

Proti koalici s ANO v ČSSD bojuje několik vlivných lidí. Třeba její bývalý premiér a šéf Bohuslav Sobotka, jenže ten oznámil, že s Velikonocemi končí ve Sněmovně a politicky se v podstatě stává mrtvým mužem. Podobně na Hamáčka tlačí i jinak neviditelný a stále vlivný europoslanec Miroslav Poche, jehož pražská ČSSD před časem radši uklidila do Bruselu, protože byl doma až moc toxický. Jinak ale ve zle zadlužené straně nejvíc vládne zoufalství ze sedmiprocentního volebního masakru a taky strach z podzimních místních voleb.

V nich totiž ČSSD nemusí dopadnout o moc líp a další volební debakl by znamenal další exodus kádrů. Účast ve vládě proto strana nebere primárně kvůli vládnutí, jak to občas bývá, ale kvůli vidině vlastní záchrany. To ostatně ukazuje i její rétorika mimo Twitter, kde nejen politici rádi pouští uzdu nejodvážnějším fantaziím. Nejen Hamáček proto nyní připouští, že i v případné vládě ANO a ČSSD zůstane Babiš premiérem.

