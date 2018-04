KOMENTÁŘ: Nová iniciativa pravice a pat, ve kterém tahají za kratší konec tradiční formace

Přestože nemíníme podceňovat kreativitu prezidenta, je prakticky vyloučeno, že by Miloš Zeman přišel s řešením vleklé politické krize, jehož východisko by spočívalo ve vzniku vlády, na níž by nějakým způsobem participovali občanští demokraté nebo TOP 09. Dokonce lze s pravděpodobností blížící se jistotě říct, že to bude přesně obráceně. Ostatně Miloš Zeman se dlouhodobě netají tím, že si umí představit vládu, kterou ve sněmovně podrží aliance složená z hnutí ANO, komunistů a SPD Tomia Okamury.

Tím ale výčet slabin iniciativy lidovců a Starostů nekončí. Předně: předseda Pirátů Ivan Bartoš, podobně jako předseda občanských demokratů Petr Fiala, na tiskové konferenci po poledni ve sněmovně přiznali, že o plánu zatím nic nevědí. Dále: pokud by se na něm nějakým způsobem účastnili - a je to krajně nejisté - sociální demokraté, především Piráti se budou nejspíš držet hodně zpátky. Přece jenom to byli také oni, kdo kromě Babiše a Okamury profitoval z všeobecného znechucení politikou.



Bartoš by si měl proto dávat obzvlášť pozor, aby nebyl označován za spojence politiků z TOP 09 nebo ODS. Zatím si to podle všeho velice dobře uvědomuje. Určitě to ale neznamená, že Piráti ustojí tlak, který na ně je a bude z obou bloků vyvíjen. V jejich zájmu je si ale uchovat dostatečný a zřetelný odstup nejen od oligarchů, ale také od kmotrů. Bez nich by totiž možná nebyli parlamentní stranou. A pokud se přidají na jejich stranu, nemusejí jí být už po příštích volbách. Podobně se to má také se sociální demokracií.

Zcela jistě totiž není v zájmu nového vedení ČSSD, pokud jde o vyhlídky k příštím volbám, aby se objevovali na společných záběrech s Petrem Fialou nebo Miroslavem Kalouskem. Přece jenom to byly neoliberální vlády jejich dvou stran, tedy vláda Mirka Topolánka a Petra Nečase, jejichž asociální reformy značně ztížili život všech nízko příjmových a na všech možných periferiích přežívajících segmentů společnosti. Jednoduše řečeno platí, že jde o tradiční voliče levice. A pokud chce ČSSD zůstat v české politice relevantní silou, neměla by si naštvat zbytky těch, kteří ji zůstali věrní.

Zkrátka a dobře: svízel iniciativy pravice spočívá v tom, že počítá také s jednou levicovou a jednou protestní formací. Proto žádný takový blok nevznikne, a kdyby náhodou přece jen ano, bude programově nesourodý. Jeho strany by spojovalo – pokud vůbec – jediné: odpor k Babišovi. Jinak nic. A to je na vznik funkční vlády – navíc menšinové – přece jenom pořád málo. Pokud tedy Bělobrádek mluvil dneska v atriu sněmovny o tom, že by aliance stran složená z ODS, Pirátů, ČSSD, KDU-ČSL, TOP 09 a STAN disponovala ve sněmovně pětaosmdesáti mandáty, což je o sedm více, než kolik jich má hnutí ANO, je třeba to brát s rezervou.

Na závěr je třeba učinit poznámku: ani vyhlídky Andreje Babiše nejsou zrovna růžové. Sociální demokraté totiž potvrdili, že si sice umějí představit návrat k jednání o vládě s hnutím ANO, avšak pouze za předpokladu, že vznikne vláda bez něj. V opačném případě chtějí zastávat roli principiální a současně konstruktivní opozice. Stále viditelnější problémy začíná mít Babiš také uvnitř svého hnutí. Pokud ho Zeman bude tlačit ke vzniku menšinové vlády, která by se opírala o nácky z SPD, může se dost dobře stát, že se mu začne drolit jeho poslanecký klub. Což je to poslední, co premiér v demisi potřebuje.