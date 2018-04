KOMENTÁŘ: Panuj těm, kdo se z historie nepoučili. Komise chce rozdělit Google, k čemu by to vedlo?

Komisařka pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestager – která se neživí tvorbou hodnot, za které by jí lidé byli ochotni dobrovolně zaplatit, takže k tomu musejí být donuceni – nemá ráda Google. Ten si na sebe naopak nejen bez problémů vydělá, protože poskytuje lidem služby, které poptávají, ale ještě navíc skrze daně živí právě i třeba paní Vestager.

Důvodem k její nevraživosti je prý tržní dominance Googlu, se kterou chce EU něco dělat. Ještě že EU žádnou dominanci nemá.

A co má být řešením? Evropská komise uvažuje nad rozdělením Googlu. Logika za tím je přibližně taková: Poskytuje-li někdo službu tak dobře, že vyhovuje skoro každému, musíme s tím něco dělat a zarazit to!

Ačkoliv rozhodně nejsem spokojen se vším, co a jak Google dělá, s pokorou uznávám, že pro většinu lidí je zjevně nejlepší volbou. Jinak by neměl žádnou tržní dominanci, neboť nikdo není nucen jeho služeb využívat.

Tohle je něco, co se rozhodně nedá říci o regulátorech (evropských či národních); jedině oni mají skutečný monopol a neustále rostoucí moc nad námi všemi.

Standard Oil - jeho rozdělení poškodilo zákazníky

George Santayana kdysi řekl, že kdo se nepoučí z historie, bude donucen ji opakovat. A já si v souvislosti s úvahami o rozdělení Googlu nemohu nevzpomenout na více než sto let starý příběh o rozdělení Standard Oilu.

Tento petrolejový gigant též poskytoval služby lepší než konkurence široko daleko, takže se stal majoritním hráčem na trhu. Skupoval konkurenci a díky své velikosti si mohl dovolit nabízet zákazníkům tak pohádkové ceny, že proti němu nikdo neobstál. Dnes bychom to nazvali „nekalými“ obchodními praktikami. Jenomže výsledkem byl divoký konkurenční boj a neustálý dlouhodobý pokles ceny petroleje, dokud… dokud ho stát nerozdělil. A kdo na to doplatil? Pochopitelně zákazník.

Jak funguje trh

Rakouská ekonomická škola má skvělé teoretické vysvětlení, proč takové státní zásahy nepřinesou nic dobrého; ale v tomto případě nám bohatě postačí selský rozum: Proč chce EU rozdělit Google? Protože je největší. A proč je největší? Protože ho nejvíce lidí preferuje před konkurencí. Jenže proč jej preferují? Protože jim poskytuje z jejich pohledu nejlepší služby!

Trh odměňuje právě takové hráče, kteří nejlépe uspokojují potřeby zákazníka; zatímco regulace je trestají. Jinými slovy: Funguje něco moc dobře? Začněme to regulovat, pokutovat, danit a ničit, dokud to nezačne fungovat špatně; pak to můžeme zachránit nějakou dotací.

Autor je anarchokapitalista.

