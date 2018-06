KOMENTÁŘ: „Ptačí hovínko na německých dějinách“. Šéf AfD uráží oběti nacismu, Klaus mlčí

„Hitler a nacisté jsou jen ptačí hovínko na úspěšné tisícileté historii Německa. Ano, přijímáme naši zodpovědnost za oněch dvanáct let, ale máme úžasnou minulost. A ta, drazí přátelé, trvala déle než těch blbých dvanáct let.“ Výroky šéfa AfD Alexandra Gaulanda na sobotním mládežnickém sletu Alternativy pro Německo v Seebachu. Na sjezdu strany, která mění německou politiku a je nesilnější opoziční partají v Bundestagu. Strany, na jejíž schůzích vystupuje i bojovník za české národní přežití Václav Klaus.

V českých médiích se o Gaulandových slovech nepíše vůbec, nebo jen jako o zanedbatelné epizodce. Ostatně proti výroku svého šéfa se ozvala velká část členů strany a sám Alexander Gauland vyjádřil lítost nad tím, jaký jeho slova vyvolala dojem. Prý to tak nemyslel.

Pravda je jiná. Gauland lže o nacismu a lže také, když relativizuje vlastní výroky. Epizoda ze Seebachu vypovídá hodně o oněm i o „naději německé politiky“, Alternativě pro Německo.

Arogance a lži

„Ptačí hovínko“. Ze všech metafor, které nabízí jím tolik vzývaný a milovaný Goethův jazyk, si Alexander Gauland vybral právě tuto fekální metaforu pro období, které přineslo světu desítky milionů mrtvých a zločiny tak strašné, že na staletí otřásly sebevědomím lidstva. Je to nejen doklad nedostatku vkusu, který projevil už několikrát v minulosti, třeba když chtěl ministryni tureckého původu „odklidit do Anatolie“ (použil přitom výraz „entsorgen“, které jinak zaznívá třeba souvislosti s odklízením odpadků).

Z hlediska obětí holocaustu nebo potomků lidí, umučených v protektorátu, odpudivá facka.

Navíc facka lživá: označit spolu s Gaulandem nacismus výlučně na epizodu, omezenou na dvanáct lety Hitlerovy vlády, může jen člověk bez základních znalostí moderní historie. Nacismus měl dlouhou a bolestivou předehru a stejně tak dlouhý epilog v poválečné německé společnosti.

A konečně, není to facka první.

Hrdost na skvělé výkony – třeba při vraždění v Lidicích?

Už v září 2017, tedy krátce před volbami do Spolkového sněmu, hřímal Alexander Gauland, že je možné, ba nutné „pociťovat hrdost nad výkony německých vojáků v obou světových válkách“. I v českých komentářích se objevil názor, že se o relativizaci nacistických zločinů nejedná: Gauland přece mluvil o německých vojácích, ne o zločincích z řad SS. Názor pomýlený z několika důvodů:

Že jsou za monstrzločiny nacismu odpovědní výlučně příslušníci SS, případně gestapa, je mylný a dávno vyvrácený mýtus. Vojáci i velitelé běžných jednotek se krutostí účastnili často, masově a někdy s nadšením

Jednotky SS nebyly německými vojáky? Proč je Gauland ze svého chvalozpěvu výslovně nevyjmul? Nic mu nebránilo říct, že pochopitelně nemluví třeba o vrazích z Lidic. Nic takového nepovažoval za nutné.

V obecnější rovině platí: vůči masám nevinných či zmanipulovaných německých vojáků je možné pociťovat lítost. Hrdost na jejich vojenské mistrovství v službách ryzího zla je perverzní pocit. Opět je třeba zdůraznit, že mýtus o čestných důstojnících ze staré školy, kteří nic nevěděli, případně jen naslouchali imperativu své vojenské přísahy, není nic než mýtus. Morální kompromisy ve službách Hiterovi byly nezbytné, jak to ostatně vyjádřil důstojník, který se ho nakonec pokusil zabít, plukovník Klaus Schenk von Stauffenberg: „Copak se (mezi vojáky) nenajde nikdo, kdo tu svini odstřelí?“

Alternativa k alternativě alternativy

Zatímco velká část samotné AfD se nad Gaulandovými slovy pohoršuje, Václav Klaus, který této formaci otevřeně drží palce, mlčí. Bojovník za Benešovy dekrety mlčel i v okamžiku, když po jejich zrušení volala saská odnož AfD, tedy ta, která dosáhla ve volbách největšího úspěchu. Institut Václava Klause píše mnohem raději o tom, že se političtí konkurenti Alternativy pro Německo manipulativně snaží nařknout nováčka politické scény z nacismu.

Má zčásti pravdu. Stejně tak je ale zřejmé, že se Alternativa jedním okem poohlíží po voličích z hnědého spektra politické škály. Aby také ne, když přetáhla velkou část voličů vyloženě neonacistické NPD, a to i díky tomu, že zároveň dokáže vypadat občansky a „Salonfähig“.

Není to jediný důvod, proč AfD působí dojmem volného slepence protimainstreamových řečníků. Ve skutečnosti se jedná za pouhých pět let její existence už o třetí formaci, působící pod stejnou marketingovou značkou.

Neškodí si připomenout, že vznikla v době řecké finanční krize jako projet profesora ekonomie Bernda Luckeho, tehdy ještě jako strana, bojující nikoliv proti migraci, ale proti euru. Pak ale přišla uprchlická krize a šance se chytili politici, kteří vsadili na kartu národní identity. Luckeho ve stranickém puči sesadila Frauke Petryová. Tu ale čekal podobný osud. Z čela strany se poroučela jen několik hodin po úspěchu v parlamentních volbách. Na její místo zasedl ještě ostřejší kalibr, tedy Alexander Gauland.

Nad budoucností Alternativy pro Německo visí řada otazníků. V jejím čele každopádně stojí muž, zcela prodchnutý nadřazenou pýchou na duševní výkony Goethova národa. Muž, jehož vnitřní svět je stejně konzervativní a zatuchlý, jako ony stále stejné tweedové obleky, které už desetiletí nosí a které si obléká dokonce i k snídani.

České dilema

Nejen Václav Klaus, ale i další čeští politici se k těmto poryvům na německé politické scéně staví podle toho, jak se jim hodí do krámu.

Někteří politici varují před novodobými revanšisty a tvrdí, že se německá garnitura nedistancuje o nacismu dostatečně. Například Michal Hašek si v minulosti stýskal nad tím, že zástupci sudetských Němců nevyslovili lítost nad Hitlerovskými zvěrstvy. To by bylo jistě odsouzeníhodné, kdyby to ovšem byla pravda. O Janu Zahradilovi darmo mluvit, ten si z naivního boje proti Německu dávno udělal vývěsní štít nad svou europoslaneckou trafikou.

Na druhé straně slýcháme mudrování o tom, že se Němci se masochisticky trápí nacistickou minulostí a že to má neblahý vliv na jejich sebevědomí a politiku. Odtud je už jen krůček k teoriím o „sebevraždě bílého muže“ pomocí muslimské migrace.

Zdravý pragmatismus by nám byl lepším rádcem, než jsou nadnesené teorie. Sám Gauland tvrdí, že nacistická minulost už nemá na německou současnost žádný vliv. I v tom se mýlí. Mnoho se změnilo, ale některé základní geopolitické danosti zůstávají. Třeba to, že Německo je silný stát obklopený na své východní hranici zeměmi mnohem slabšími hospodářsky i populačně. Češi opravdu mají mnoho důvodů vítat to, že se v Německu tradice militarismu a nacionalismu pranýřují s vehemencí až hysterickou.