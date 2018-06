KOMENTÁŘ: Trump se bije za svoji pravdu. Bez ohledu na zkázu světa

Americký prezident Donald Trump pohrozil Pekingu zavedením dalších cel na vývoz zboží do Spojených států. Chce tak Čínu donutit k podle něj spravedlivější obchodní politice. Na první pohled je to pěkný cíl, ve skutečnosti ale může Trumpův postup uvrhnout svět do těžké ekonomické krize. A smát se bude nakonec Čína.

Když obchodní válku, tak já jsem na ni připraven, řekl si zřejmě americký prezident Donald Trump a požádal úředníky, aby ukázali na čínské zboží, na které může uvalit další clo při jeho dovozu do USA.

Má jít o případnou odplatu za zavedení čínských cel na dovoz amerického zboží do Číny. Tamní komunisté tímto krokem reagují pro změnu na předchozí cla americká, která mají platit od 6. července na část čínského zboží putujícího do USA. Prostě rozeběhl se řetězec vzájemných reakcí, které mohou vést k omezení čínsko-amerického obchodu a jak se někteří ekonomové obávají, nakonec i k omezení obchodu po celém světě. Výsledkem by mohla být další globální ekonomická krize.

Původní Trumpův záměr byl přitom „jen“ donutit Čínu k tomu, aby změnila svoji obchodní politiku vůči Spojeným státům. Prezident tak chce naplnit své předvolební sliby a jeho voliči mu tleskají. Domnívají se, že Trumpova politika konečně nastolí „spravedlnost“ a že – jak tvrdí i Trump – Spojené státy přestanou „doplácet“ na ostatní.

USA totiž skutečně dosud uvalují na zboží z Číny nižší sazby než Čína na dovoz amerického zboží (například u aut je rozdíl desetinásobný, u většiny zboží ale sotva dvojnásobný) a čínské firmy skutečně často získávají nepříliš legálně patenty a vynálezy původně patřící americkým společnostem. Nehledě na to, že Čína je mnohem uzavřenější pro zahraniční investice než USA a že Peking poskytuje státním firmám v klíčových odvětvích dotace. Prostě Peking nehraje zcela fér.

Trump zvolil taktiku tvrdého tlaku, který má nakonec vést k vzájemnému dvoustrannému jednání mezi USA a Čínou a osobní dohodě mezi Trumpem a čínským vůdcem Si Ťin-pchingem. Problém je v tom, že jde právě jen o dvoustranné jednání. Čína totiž v mnoha ohledech porušuje pravidla Světové obchodní organizace (WTO), ve které je většina zemí světa včetně USA a třeba i České republika. Čínu do ní přijaly v roce 2001 a Peking slíbil, že své hospodářství otevře světu a bude dodržovat mezinárodní normy. Nic takového se nikdy nestalo.

Trump se teď snaží dohodnout s Čínou mimo mantinely WTO a mluví o tom, že USA mohou z organizace vystoupit. Naznačuje tím, že světová pravidla obchodu, která předpokládají zdlouhavá jednání a posuzování různých stížností, jsou v jeho vidění světa k ničemu.

Výsledkem takového jednání vojensky a ekonomicky nejsilnější země světa může být rozšíření dojmu, že se teď každý musí postarat sám o sebe. Mezinárodní dohody přestanou jednotlivé státy dodržovat, může následovat celý soubor obchodních válek, přijít pokles mezinárodního obchodu a tím i světová ekonomická krize. I když něco takového zřejmě Trump nezamýšlí. Mimochodem, nejméně postiženy by byly velké země jako USA nebo právě Čína. Mají totiž velký vlastní vnitřní trh a Čína se dokonce už několik let snaží přesměrovat svojí ekonomiku od důrazu na vývoz k výrobě pro domácí trh a zvýšení spotřeby. Rozpad systému světového obchodu by v tom Pekingu paradoxně pomohl a případné sociální problémy by neměl komunistický režim problém vyřešit silou.