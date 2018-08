Komentář: Umí Babiš udělat neoblíbené kroky, nebo si na svém stojí jen v osobních zájmech?

Andrej Babiš bezesporu představuje politika, který chce být oblíbeným. Lidem rád slíbí, co chtějí slyšet, ať už to jsou nové silnice, sportovní haly nebo vyšší platy. Kdo by si to stále ještě neuměl představit, nechť si pustí krátkou ukázku z výjezdů vlády do krajů. Jenže stejně jako všichni další politici světa se musí potýkat se situacemi, kdy dojde na plnění slibů. Případně je potřeba přijmout nepopulární rozhodnutí, která sice v danou chvíli potlesk nevyvolají, ale zemi do budoucna posunou. A v této disciplíně se Babišovi daří podstatně hůře. Ukazují to i poslední dny.