Komentář: Výsměch obětem komunismu? Zeman jmenuje vládu s podporou KSČM v den popravy Horákové

Možná by tak měl učinit i Miloš Zeman s Andrejem Babišem. Načasování vzniku vlády totiž skutečně nelze číst jinak, než jako výsměch a pohrdání oběťmi komunistického panství. A to jsem ten poslední, kdo by tady strašil návratem před rok 1989. Avšak politika má i svou symbolickou rovinu. Je zásadní. Stejně jako odkaz těch, kteří se postavili na rozdíl od dnešních horlivých bojovníků proti komunistům jejich zvůli v čase, kdy nedávali všanc pouze svou čest, ale také svobodu, a jak svědčí osud Milady Horákové a dalších, také životy. Právě jejich památku nyní Zeman s Babišem pošlapávají. Je to neomluvitelné.



„Moji nejmilejší, ještě několik slov. Měla jsem z našeho setkání nesmírnou úlevu. Jen Věruška mi velmi leží na srdci a to budoucí, co vymění svůj život za život můj. - Je to zvláštní shoda okolností; když se měla narodit Jana, udělala jí místo na světě naše máma. Teď dělám tu výměnu životů zase já,“ píše Horáková v posledním dopise příbuzným. Dokončuje ho někdy okolo půl třetí ráno, jen několik hodin předtím, než vydechla naposledy. Je to strašné čtení.

„Milovaná, předrahá sestřičko moje, budeš maminkou,“ pokračuje Horáková, „někdo, kdo uvidí nový svět, se hlásí o své právo. Musíš pro něho a jen pro něho teď žít. Nedej mu do vínku srdce a nervy zatížené smutkem a jeho dekadencí. Přiveď na svět celého, zdravého a krásného člověka s pevnými nervy. Ať to bude děvče, nebo hoch, musí to být bojarský junák! Prosím Tě, Věruško, na kolenou, chraň ho, kvůli mně a pro lepší příští. Modlím se v těchto posledních chvílích za Tebe a šťastnou Tvou těžkou hodinku matky. Budeš mít teď dvě děti.“



O několik řádků níže své bližní ubezpečuje, že je se svým osudem smířená. „Jsem úplně klidná a připravená.“ Svěřuje se, že u ní byl farář a prý ho prosila, aby svou pomoc věnoval i jim, svým pozůstalým. A pokračuje: „Opřete se o vše, co Vás chce a může podržet. Žijte, žijte! Jste taková krásná trojice. Dědeček přijde časem také o svou bolest - buďte s ním! Maminka Horáková se opře o svou víru. Má děvčátka ze Sadské, Věrka, Anička, Boženka, budou také s Vámi. Co Vás je, já jsem sama a musím si také pomoci. - Nikdy jsem nepochybovala o Vaší síle, ale překvapili jste mne. Bude to ještě bolet chvíli, ale pak už stále méně a méně.“

Komunismus v Československuautor: Info.cz





Je to ukrutně silná četba: „Všechno se mi v posledních chvílích zdá jako neskutečné, a přeci počítám už jen minuty. Není to tak zlé - jen o Vás teď jde, ne už o mne. Buďte silní! Mám Vás tolik ráda a taková láska se přece nemůže ztratit, rozplynout. Nic se na světě neztrácí, všechno nějak vrůstá dál a ožívá znovu. - Jděte vždy jen s tím, co je blízko životu. Držte se jeden s druhým a opírejte se navzájem! Znovu opakuji: ten nový, blížící se život mne ohromně vyrovnal.“

A znova: „Jsem pokorná a odevzdaná do vůle Boží - tuto zkoušku mi určil a já jí procházím s jediným přáním: abych splnila zákony Boží a zachovala své čestné lidské jméno. Neplačte - neteskněte moc - je mi to takhle lepší než pozvolna umírat. Dlouhou nesvobodu už by mé srdce nevydrželo. Takto se rozletím zase do polí a luk, strání a k rybníkům, na hory i v nížiny. Budu zase nespoutaná, a ten klid a mír. Dejte mi ho - bylo toho tolik, co bylo nutno překonávat - chci už jít. Nebraňte mi svým nářkem. Musíte teď žít také za mne. Líbám Vás, líbám. S Bohem - vrátím se ve Vašem synovi nebo dceři.“



A pak finále, poslední slova psaná chvíli před popravou: „Už se zase vidím nově na světě. Bůh Vás posilni a teď abyste dobře to dítě postavili do světa. Janičko, miláčku, dceruško. Věro, sestřičko má, Pepíčku, táto můj, babinko, holčičky Věro, Aničko, Božko a Ty můj zatoulaný, drahý, jediný, krásný muži. Cítím; stojíte tu se mnou. Teď ještě pevný ruky stisk. - Ptáci už se probouzejí - začíná svítat. Jdu s hlavou vztyčenou - musí se umět i prohrát. To není hanba. I nepřítel nepozbyde úcty, je-li pravdivý a čestný. V boji se padá, a co je jiného život než boj. Buďte zdrávi! Jsem jen a jen Vaše.“



Pane prezidente Zemane, pane premiére Babiši, není přinejmenším nevkusné jmenovat vládu závislou na komunistech právě v den, kdy Milada Horáková psala tato slova? To už v sobě vskutku nemáte ani kousek soucitu, pokory a úcty k našim předkům? Vždyť je to do nebe volající ohavnost, takovým způsobem zacházet s naší historií a odkazem těch, kteří byli ochotni pro pravdu třebas i zemřít. Styďte se!